La Diputación de Badajoz licita la redacción de cinco proyectos municipales del Plan EDIL

La Diputación de Badajoz ha sacado a licitación la asistencia técnica para la redacción de varios proyectos del Plan EDIL (Estrategias de Desarrollo Integrado Local). Las actuaciones cuentan con una cofinanciación del 85% a través de los fondos europeos FEDER (Programa Plurirregional de España 2021-2027).

Entre ellos, se incluyen las redacciones de proyectos en cinco municipios: Zafra, Torremayor, Olivenza, Manchita y Santa Amalia. Las empresas interesadas en cualquiera de estas propuestas pueden presentar ya sus ofertas y acceder a toda la información relativa al procedimiento y la documentación de la licitación en la Plataforma de Contratación de la institución provincial.

Detalles y plazos

En concreto, se encuentra en licitación la redacción del proyecto de obras de la adecuación de pabellones y espacios del recinto ferial en Zafra, con un importe de 105.744,45 euros y plazo de presentación de ofertas hasta el 13 de julio a las 14.00 horas, así como la remodelación integral de la Plaza Reyes Huertas en Torremayor, con un importe de 10.117,46 euros y plazo hasta el 6 de julio. Estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Actuación Integrado (PAI) correspondientes al Área Urbana Funcional (AUF) de las localidades de Zafra y Montijo.

Asimismo, se incluyen los alojamientos bioclimáticos en Manchita (integrados en el PAI del AUF Municipios Guadiana), con un importe de 16.853,90 euros y plazo hasta el 6 de julio, la rehabilitación de la infraestructura para la plaza de abastos en Olivenza, con un importe de 38.772,96 euros y plazo hasta el 14 de julio, y los alojamientos bioclimáticos en Santa Amalia, con un importe de 21.099,18 euros y plazo hasta el próximo 6 de julio.

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Cabe destacar que a finales del año pasado, la institución provincial consiguió la aprobación del mayor número de Planes de Actuación Integrados en el marco del desarrollo urbano (planes EDIL) con una financiación de 44,5 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).