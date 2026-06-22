La Escuela de Música de Monesterio finaliza curso con el concierto del alumnado de sus 9 aulas

Bajo el denominativo, ‘Música como tercer idioma’, (idea que se refiere al lenguaje universal de la música), la Escuela Municipal de Música de Monesterio cerró curso lectivo con el tradicional concierto de clausura que se celebró en el escenario del Auditorio Municipal de la casa de la cultura.

El patio de butacas, que presentó lleno absoluto, disfrutó de la variedad musical, instrumental y vocal, de un amplio grupo de alumnos y alumnas de este centro educativo. La dirección de la escuela organiza conciertos, por especialidades, que se distribuyen a lo largo de la Semana Cultural del municipio, con la intención, por un lado, de que, todo el alumnado pueda hacer música en directo y por otro, aliviar la duración del concierto final, dado el elevado número de participantes.

En esta ocasión, subieron al escenario los alumnos y alumnas de las aulas de Gabou, preparatorio, flauta travesera, piano, clarinete, saxofón y viento metal. La audición finalizó con la participación de la banda infantil y el coro de la escuela, auxiliados por sus profesores, Esther Santana Iñesta, Alejandro martín Borrego, Ana maría Pardo Grajera y Antonio Luis Mimbrero Guardado, este último, director de la Escuela Municipal.

Mimbrero ha destacado la “calidad” de esta audición, donde se mostraron “niveles importantes” en algunas de las interpretaciones; entre ellas, las que ofrecieron las especialidades de saxofón o viento metal, así como la intervención individual de los pianistas que, “se atrevieron con obras de bastante dificultad”.

Los más pequeños de la escuela de música en el escenario del auditorio municipal / Casa de la Cultura

Muy satisfechos

Los resultados han sido “más que satisfactorios”, estima el director. “Seguimos aprendiendo e intentando que nuestra escuela sea un centro vivo, adaptado a las nuevas necesidades educativas”, señala Antonio Luis Mimbrero, muy satisfecho con el trabajo realizado por profesorado y alumnado.

Desde la dirección se animó a la ciudadanía a “acercarse y conocer la escuela de música”. Una vez cerrado el plazo de matrículas de antiguos alumnos, permanece abierto, hasta el próximo día 30 de junio, el periodo de inscripciones para el nuevo alumnado. En este sentido, Mimbrero Guardado, afirma que, “hasta el día de hoy, hay plazas disponibles en cualquier especialidad”. Se prevé poder dar cabida a toda la demanda en las aulas de guitarra y piano, “que son las más solicitadas”.

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El próximo curso, “traerá novedades y alguna sorpresa”, adelanta el director de la escuela que, continúa apostando por el “crecimiento” de un centro que, actualmente posee el número máximo de alumnos que puede acoger y la satisfacción, como centro de formación reglada, de servir de base formativa y puente principal hacia los estudios musicales en el conservatorio. Cada curso, alguno de sus alumnos aprueba las exigentes pruebas de acceso. También en esta edición.