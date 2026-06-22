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San Juan 2026

Los fuegos artificiales de la feria de Badajoz tampoco podrán lanzarse el 24 de junio

El ayuntamiento sigue pendiente de la evolución del índice de riesgo de incendios forestales para ver si se pueden lanzar otro día de los días de lo que resta de feria

Mapas de riesgo de incendios forestales en Extremadura de este lunes, mañana martes y el 24 de junio.

Mapas de riesgo de incendios forestales en Extremadura de este lunes, mañana martes y el 24 de junio. / LA CRÓNICA

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Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Ni la víspera de San Juan ni el día del patrón. Como ya avanzó ayer este diario, el Ayuntamiento de Badajoz acaba de informar de que no habrá fuegos artificiales mañana por la noche por el riesgo de incendios forestales. Tampoco podrá ser al día siguiente, 24 de junio y festivo local, una de las fechas que había sobre la mesa para poder celebrar el tradicional espectáculo pirotécnico de la feria de Badajoz.

No obstante, se sigue a la espera de la evolución de la situación de meteorológica de las próximas jornadas para ver si es posible lanzarlos alguno de los días que restan de feria.

Concierto de la Oex

se mantiene el concierto de la Orquesta de Extremadura (Oex) de este martes en el embarcadero del parque de la margen derecha, que comenzará a las 22.00 horas

El concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, ha lamentado la suspensión de los fuegos artificiales, pero insiste en que debe "primar la seguridad".

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Asimismo, ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar del concierto de la orquesta la víspera de San Juan.

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