Los municipios de Badajoz ya pueden solicitar los vehículos eléctricos del Plan MOVEM II

El Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz (BOP) publicó el pasado viernes 19 de junio las bases reguladoras del Plan MOVEM II de la institución provincial para dotar a municipios y entidades locales menores de vehículos 100% eléctricos.

El programa tiene como objetivo principal la entrega de un vehículo eléctrico y un cargador mural tipo dos a cada entidad beneficiaria. Los vehículos podrán ser de tres modalidades: turismo, turismo equipado para uso policial o furgoneta, en función de las necesidades de cada ayuntamiento. También se busca impulsar la transición energética mediante la electrificación progresiva de las flotas municipales, reducir las emisiones contaminantes y la dependencia de los combustibles fósiles.

Dotación económica

La convocatoria cuenta con una dotación presupuestaria inicial de 7.352.000 euros, con posibilidad de ampliación. Las ayudas tienen carácter de subvención en especie, por lo que los beneficiarios recibirán directamente el vehículo y el cargador adquiridos previamente por la Diputación de Badajoz mediante el correspondiente procedimiento de contratación.

La ayuda máxima estimada por beneficiario dependerá del vehículo seleccionado. En el caso de los turismos la ayuda será de hasta 40.600 euros (39.800 euros del vehículo y 800 euros del cargador). Si se trata de un turismo con equipamiento policial podrá llegar hasta los 45.300 euros, mientras que para las furgonetas podrá alcanzar los 38.800 euros.

Solicitudes

Las entidades interesadas dispondrán de 10 días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. La concesión de las ayudas se realizará mediante concurrencia competitiva atendiendo a criterios objetivos de valoración, con una puntuación máxima de 12 puntos. Los criterios a tener en cuenta serán la población del municipio, la disponibilidad de vehículos eléctricos en la flota municipal y la existencia de estación de recarga del anterior Plan MOVEM. En caso de empate tendrá prioridad la entidad local con menor población.

El Plan MOVEM II se enmarca dentro de la estrategia provincial de movilidad sostenible impulsada por la Diputación de Badajoz y se alinea con la Agenda Urbana y Rural Provincial y con la II Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Provincia 2024-2027.

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Con esta iniciativa, la institución provincial pretende consolidar la movilidad eléctrica en el ámbito local, facilitar el acceso de los municipios a tecnologías limpias y avanzar hacia una provincia más sostenible, cohesionada y con menores emisiones contaminantes.