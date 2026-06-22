Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Nuevo espacio cultural

Dos murales del artista Miguel Tinoco representan la economía local en Cabeza del Buey

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto de turismo gastronómico 'De Cabeza a la Mesa'

Las pinturas incorporan diversas especies emblemáticas de La Serena

Mural terminado en Cabeza del Buey.

Mural terminado en Cabeza del Buey.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

El artista multidisciplinar Miguel Tinoco, ha concluido ya los dos murales que ha estado pintando durante los últimos días en la localidad de Cabeza del Buey. Las obras representan dos de los principales pilares de la economía local: la ganadería extensiva de ovino y el olivar tradicional, actividades que forman parte de la identidad, el paisaje y la cultura del municipio.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto de turismo gastronómico 'De Cabeza a la Mesa', que se está desarrollando en la localidad con el objetivo de promocionar productos de gran calidad y sabor excepcional, como los quesos, el cordero y el aceite caputbovense. Además, estos sectores contribuyen a fijar población en el territorio y a conservar el entorno natural.

Los murales

Junto a la oveja y el olivo, los murales incorporan también diveros animales emblemáticos de La Serena, entre ellos la perdiz roja, el mochuelo, la liebre, la gineta y la grulla. Además, aparecen especies amenazadas como el sisón, la avutarda y el alzacola rojizo, cuya presencia constituye un importante atractivo para el turismo de naturaleza a nivel internacional. La conservación de estas especies está estrechamente ligada al mantenimiento de los sistemas tradicionales de ganadería y olivar en extensivo, que siguen desempeñando un papel fundamental en la preservación de la biodiversidad del entorno.

Los murales, de estilo figurativo y basados en imágenes de la localidad, han sido realizados con pintura plástica y una paleta ampliada de colores primarios, obteniendo las diferentes tonalidades mediante la mezcla de estos.

Noticias relacionadas

El autor ha querido agradecer a los vecinos y vecinas de Cabeza del Buey las numerosas muestras de apoyo, interés y cariño recibidas durante los tres días que ha estado trabajando en los murales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

Dos murales del artista Miguel Tinoco representan la economía local en Cabeza del Buey

El cineasta David Trueba participa en el festival ‘Siberiana’ de Tamurejo (Badajoz)

El cineasta David Trueba participa en el festival ‘Siberiana’ de Tamurejo (Badajoz)

Piden 10 años de cárcel para dos acusados de prender fuego a una casa en Badajoz con sus inquilinos dentro

Piden 10 años de cárcel para dos acusados de prender fuego a una casa en Badajoz con sus inquilinos dentro

Herida una mujer de 64 años tras sufrir un atropello en Zafra

Herida una mujer de 64 años tras sufrir un atropello en Zafra

Piden cambiar la franja sin ruido de la Feria de Badajoz por el calor extremo

Un conductor de 65 años sufre un accidente por un golpe de calor cuando conducía por Puerto Peña (Badajoz)

Un conductor de 65 años sufre un accidente por un golpe de calor cuando conducía por Puerto Peña (Badajoz)

Muere un motorista de 45 años en un accidente en Burguillos del Cerro (Badajoz)

Muere un motorista de 45 años en un accidente en Burguillos del Cerro (Badajoz)

Badajoz se queda sin fuegos artificiales la víspera de San Juan y el ayuntamiento se plantea lanzarlos otro día de la feria

Badajoz se queda sin fuegos artificiales la víspera de San Juan y el ayuntamiento se plantea lanzarlos otro día de la feria
Tracking Pixel Contents