Galardones
Almudena Ariza recoge este viernes en Don Benito el X Premio Santiago Castelo por su trayectoria periodística
Además, Fernando Ónega ha sido galardonado con el Premio honorífico a título póstumo
La periodista Almudena Ariza ha sido distinguida con el X Premio Santiago Castelo a la Trayectoria Periodística, un reconocimiento que concede la ciudad de Don Benito para destacar la excelencia profesional, el rigor informativo y la independencia en el ejercicio del periodismo. La entrega del galardón tendrá lugar este 26 de junio en el Auditorio de FEVAL, durante la gala de los Premios de Periodismo “Ciudad de Don Benito”. La gala de este año tendrá además un carácter especial con la concesión de un Premio Honorífico póstumo al periodista Fernando Ónega, cuya figura será homenajeada durante el acto.
"Quiero agradecer este premio de corazón, después de muchos años contando historias desde distintos lugares del mundo. Una aprende que el periodismo consiste sobre todo en escuchar, intentar comprender y acercar la realidad a los demás de la forma más honesta posible", ha señalado Ariza en un vídeo a través de sus redes sociales.
Amplia trayectoria
El jurado ha valorado especialmente la amplia trayectoria de Ariza como corresponsal internacional de Televisión Española, una carrera que la ha llevado a informar desde algunos de los escenarios más complejos y relevantes de las últimas décadas. Sus coberturas de conflictos bélicos, crisis humanitarias y acontecimientos históricos en Asia, Oriente Medio, Estados Unidos y América Latina la han convertido en una de las voces más respetadas del periodismo español.
Licenciada en Periodismo y vinculada a TVE desde finales de los años ochenta, Ariza ha desempeñado labores de corresponsal en ciudades estratégicas como Pekín, Nueva York y, actualmente, Bogotá. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales por su labor informativa y por su compromiso con un periodismo riguroso y contextualizado.
Décima edición
El Premio Santiago Castelo, que alcanza este año su décima edición, se ha consolidado como una de las distinciones periodísticas más relevantes de Extremadura. Entre los profesionales reconocidos en anteriores convocatorias figuran nombres destacados del panorama informativo español como Lorenzo Milá, Pepa Bueno, Matías Prats o Luis del Olmo. Con este reconocimiento, Don Benito vuelve a situarse como punto de encuentro del periodismo nacional, reivindicando la importancia de una profesión esencial para la defensa de la información veraz y el fortalecimiento de la democracia.
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