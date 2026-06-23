Apnaba plantea sustituir para siempre los fuegos artificiales de San Juan en Badajoz por espectáculos de drones para proteger a las personas con autismo

La posibilidad de que los fuegos artificiales de San Juan desaparezcan algún día del programa festivo de Badajoz y sean sustituidos por espectáculos de drones o juegos de luces comienza a abrirse paso entre las reivindicaciones del movimiento asociativo vinculado al autismo. Así lo ha manifestado Rafael Hernández, presidente de la Federación Autismo Extremadura, que considera que existen alternativas capaces de mantener el atractivo visual de la celebración sin generar los efectos negativos que provoca el ruido de la pirotecnia.

"Nosotros en principio hubiéramos preferido que en vez de fuegos artificiales hubieran sido, por ejemplo, un espectáculo con drones o con luces de colores", explica Hernández. El responsable de la federación defiende que la tecnología actual permite desarrollar propuestas visuales de gran impacto sin necesidad de recurrir a explosiones sonoras.

Beneficios de la retirada de la pirotecnia

"Se pueden proyectar en el agua, se pueden proyectar en edificios, se pueden proyectar en el cielo, y no hace falta molestar a nadie con ruidos ni con nada", añade. A su juicio, esta alternativa no solo beneficiaría a las personas con trastorno del espectro autista (TEA), sino que además contribuiría a reducir otros riesgos asociados a la pirotecnia. "Y encima está el peligro de los incendios", recuerda.

Ante las preguntas sobre si considera que ha llegado el momento de plantear un cambio en una de las tradiciones más reconocibles de la noche de San Juan en la capital pacense, Hernández se muestra contundente: "Nosotros estaríamos totalmente a favor. Yo, como presidente, estoy a favor de que eso sea así".

Todavía no han trasladado la petición

Aunque reconoce que la petición todavía no ha sido trasladada formalmente al Ayuntamiento de Badajoz, sí confirma que la cuestión forma parte de las reivindicaciones que la entidad estudia plantear en el futuro. "No lo hemos pedido todavía porque no nos hemos entrevistado ahora", señala. La última reunión con la administración local estuvo centrada en la ampliación de las horas sin ruido durante la Feria de San Juan.

En este sentido, recuerda que las asociaciones solicitaron extender ese horario especial hasta las 23.00 horas, aunque finalmente se mantuvo hasta las 22.00. "Queríamos subir hasta las 11 de la noche y no se nos ha concedido", lamenta.

Sobre la posibilidad de reclamar de forma permanente la sustitución de los fuegos artificiales por espectáculos de drones, Hernández no deja lugar a dudas. "Por supuesto, estamos en ello".

Los problemas que ocasionan los fuegos

La principal preocupación de las entidades relacionadas con el autismo son los efectos que las explosiones pueden provocar en muchas personas con TEA. "El ruido lo que les provoca es nerviosismo, provoca crisis a los niños, y claro, eso es perjudicial para ellos", explica.

Según relata, estos episodios pueden traducirse en situaciones de gran malestar emocional. "Se ponen muy nerviosos y pueden desencadenar un estado de nervios que no es habitual en ellos", afirma. Una situación que, según recalca, puede convertir una jornada festiva para la mayoría en una experiencia especialmente difícil para muchas familias.

"No soportan el ruido, lo pasan muy mal", concluye Hernández, que apuesta por avanzar hacia modelos de celebración más inclusivos y compatibles con las necesidades de las personas con autismo.