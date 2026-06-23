Naharro, candidato a presidente del PP en Badajoz: "Vamos a luchar para que en el 2027 la Diputación de Badajoz sea gobernada por el Partido Popular"

Manuel Naharro presenta su candidatura para ser reelegido como presidente provincial del Partido Popular en Badajoz. En la mañana de este martes ha entregado los avales necesarios para optar, de nuevo, al cargo que ostenta dentro del partido.

Lo ha hecho en la sede provincial del PP, en la calle Ramón y Cajal de la capital pacense y ha estado rodeado de un gran número de afiliados. Diputados provinciales y regionales, ex consejeros de la Junta y alcaldes de un gran número de municipios, entre ellos Ignacio Gragera, han arropado a Naharro en este momento.

'La fuerza de nuestros pueblos'

La sede del partido se ha quedado pequeña ante la gran afluencia de afiliados y compañeros. Manuel Naharro ha entregado acompañado por miembros de su comité provincial actual los avales. Los encargados de recogerlos han sido Elizabeth Medina, la presidenta del comité organizador del congreso provincial, y de Miguel Ángel Nieto, secretario de dicho comité. En total, han sido 2.512 las firmas que ha reunido el hasta ahora presidente del PP de Badajoz. "Son 1.400 avales más que hace cinco años cuando me presenté por primera vez al Congreso Provincial y eso demuestra que el partido está unido, el partido está vivo y el partido está con ganas de conseguir todos los objetivos que nos marquemos", ha explicado tras la entrega de los avales.

Con el eslogan ‘La fuerza de nuestros pueblos’ el actual presidente provincial ha presentado su candidatura. El hasta ahora responsable del PP en la provincia ha recalcado que este eslogan debe ser la hoja de ruta y ha instado a todos sus compañeros a "trabajar en esa dirección". Así, ha dicho que está convencido en que conseguirán los objetivos que se marquen. Precisamente, ha explicado que esta "debe ser la guía que nos marque nuestro objetivo de aquí a las elecciones del año 2027".

Objetivo: conquistar la diputación

Ese es uno de los objetivos que se marca con su nuevo mandato que lo afronta con la mirada puesta en los próximos comicios municipales. De este modo, ha reconocido que en las pasadas elecciones fueron clave para los resultados del PP: "Conseguimos y fuimos parte importante de la victoria por dos veces de nuestra presidenta María Guardiola, conseguimos la victoria en las elecciones europeas pasadas, duplicamos el número de alcaldes de la provincia, pero no nos conformamos con eso", ha adelantado.

Y centra su objetivo en la calle Obispo San Juan de Ribera. "Vamos a luchar y trabajar para que en el 2027 la Diputación de Badajoz sea gobernada por el Partido Popular por primera vez". Naharro ha dicho que "ya es hora de acabar con todos los hechos bochornosos que están ocurriendo en esta diputación en los últimos años, es hora de acabar con el sectarismo con el que se trata a los alcaldes del Partido Popular por parte de la diputación".

Para conseguir este ambicioso objetivo marcan su estrategia a partir de este momento: "Lo vamos a hacer como nosotros sabemos. Pueblo a pueblo, casa a casa y estando cerca de la sociedad".

Los plazos

Por el momento, la candidatura de Manuel Naharro es la única que se ha presentado para el congreso provincial. El plazo para poder hacerlo finaliza a las 14.00 horas de este 23 de junio por lo que no se espera que haya ningún otro candidato.

A partir de esta tarde "se realizará la programación de la candidatura y comenzará la campaña electoral interna" que se prolongará hasta el 10 de julio. El día 11 se designarán los compromisarios por localidades que asistirán al congreso y el día 18 de julio en Mérida tendrá lugar el XV Congreso Provincial de Badajoz. Naharro volverá a ser el presidente del PP en la provincia de Badajoz igual que hará Elena Manzano en la cacereña. Ambos cuentan con puestos de responsabilidad a nivel autonómico, Manzano como consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social y portavoz de la Junta y Naharro como presidente de la Asamblea de Extremadura.