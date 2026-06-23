Educación
Nuevo paso para el instituto de Cerro Gordo en Badajoz: aprobación definitiva de la cesión de la parcela
Se incluye en el orden del día del pleno ordinario del ayuntamiento, que se celebra este jueves. No ha habido alegaciones
La decisión ya ha pasado por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Patrimonio el viernes pasado y, a falta de la concreción del orden del día, que se dará a conocer hoy, con toda probabilidad el pleno ordinario del Ayuntamiento de Badajoz, que se celebra este jueves, 25 de junio, acordará la aprobación definitiva del expediente de cesión a la Consejería de Educación de la parcela para la construcción del Instituto de Educación Secundaria en Cerro Gordo.
En abril se adoptó el acuerdo provisional, que se ha sometido a exposición pública y no se ha recibido ninguna alegación.
El acuerdo del jueves será el definitivo y fundamental para que la Junta se ponga a trabajar en la construcción de este nuevo centro educativo, que los vecinos de Cerro Gordo llevan años reclamando y que fue una promesa del anterior presidente de la Junta, el socialista Guillermo Fernández Vara, en mayo de 2022. Desde entonces se han sucedido los trámites urbanísticos para dar con los terrenos adecuados.
Una vez completada la cesión los siguientes pasos serán la contratación del levantamiento topográfico y estudio geotécnico de la parcela. Tras ello, habrá que contratar el servicio de redacción del proyecto de ejecución. Una vez redactado, supervisado y recibido se solicitará la licencia urbanística, de competencia municipal. Cuando se obtenga se podrá comenzar la contratación de los servicios de dirección facultativa y el contrato de obras.
En los presupuestos recién aprobados de Extremadura no aparece una partida específica para este proyecto, cuya ejecución y equipamiento están calculados en unos 12 millones de euros. El anterior proyecto de presupuestos de 2026, que no se aprobó, incluía 10 millones para el instituto de Cerro Gordo.
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