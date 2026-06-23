Seis días trabajando y seis librando: así será la nueva jornada de la Policía Local de Badajoz

Como la Policía Nacional y como otros cuerpos policiales. La Policía Local de Badajoz aspiraba a una nueva organización de su jornada y lo ha conseguido. Afectará exclusivamente a los grupos operativos de 092, la unidad de intervención inmediata. Trabajarán turnos de seis días seguidos y librarán los seis siguientes. En el papel se denomina ‘jornada 6x6’ y el acuerdo se lleva al próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Badajoz, que se celebra este jueves, 25 de junio.

La nueva organización de la jornada estaba incluida en los acuerdos alcanzados en 2024, que acabaron con el conflicto que se mantenía con este cuerpo, y cuyo principal avance, por parte de la Policía Local, fue conseguir el complemento por realizar servicios extraordinarios (ATE).

Manuel Manzano, presidente de Aspolobba, sindicato mayoritario de la Policía Local de Badajoz, recalca que la jornada 6x6 atañe «solo exclusivamente» a los grupos operativos de 092. No se tocará el horario de ninguna unidad más. Actualmente funcionan seis grupos operativos, que ahora trabajan en jornada de mañana, al día siguiente de tarde y la tercera de noche. Con el nuevo sistema trabajarán seis días y seis de descanso.

Será la misma organización que en la Policía Nacional. Manzano aduce que con este nuevo orden, podrán tener más fines de semana libres, porque ahora trabajan cinco de cada seis fines de semana y solo descansan uno. Con más fines de semana libres podrán cubrir los servicios de atención a actividades extraordinarias de una manera más planificada, según defiende Manzano. De ahí que el acuerdo del ATE contemplase la jornada 6x6, que además se defiende como una medida de conciliación entre la vida familiar y laboral.

Ciclos de doce días

Los ciclos de doce días se distribuirán de la siguiente forma: dos jornadas en turno de mañana, dos en el de tarde, dos en el de noche, un día de descanso posterior al último servicio nocturno y cinco días de descanso consecutivos

De la nueva organización de la jornada, que entrará en vigor en febrero de 2027, se beneficiarán entre 80 y 90 policías. Fuera de este acuerdo se queda Giapol, proximidad, jefatura y la unidad administrativa, que siguen con sus horarios actuales.

Manzano defiende que el número de horas trabajadas no cambia y su naturaleza es exclusivamente organizativa, de manera que no genera derecho alguno a percepciones económicas. No conlleva por tanto ningún gasto adicional. El acuerdo tiene el visto bueno de la Intervención municipal. Manzano apunta que Aspoloba realizó una encuesta y más de un 90% mostró su apoyo a esta nueva organización.