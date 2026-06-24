El Ayuntamiento de Badajoz vuelve a aclarar que no ha cancelado definitivamente los fuegos y busca celebrarlos el sábado

El Ayuntamiento de Badajoz ha aclarado la situación en torno al espectáculo pirotécnico que debió haberse celebrado en la noche San Juan tras las quejas generalizadas del sector en la región. Frente a las denuncias de la Asociación Española de la Pirotecnia (Aepiro) sobre cancelaciones masivas en Extremadura, desde el consistorio pacense se confirma que los fuegos artificiales de la capital no se han suspendido de forma definitiva, desvinculando por completo la situación de la ciudad del conflicto legal de la patronal.

Fuentes municipales explican que la postura del Ayuntamiento de Badajoz siempre ha sido la de buscar alternativas para poder salvar el evento de manera segura. En este sentido, confirman que, "si el clima y la ley lo permiten, se está trabajando para lanzarlos el sábado", quedando la cita supeditada a la evolución de las condiciones meteorológicas de los próximos días.

La reclamación de Aepiro no afecta a Badajoz

Debido a esta disposición para aplazar y reubicar el espectáculo, la reclamación legal anunciada por Aepiro no tiene nada que ver con la ciudad de Badajoz. La protesta de la patronal se dirige exclusivamente contra aquellos otros municipios extremeños que han ejecutado cancelaciones. En concreto, la asociación menciona localidades como Don Benito, Zafra, Plasencia o Ruecas.

Mientras el sector pirotécnico prepara acciones legales por responsabilidad patrimonial contra las administraciones que cancelaron definitivamente sus contratos, el caso de Badajoz discurre por una vía totalmente diferente y dialogada.

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El aplazamiento propuesto por el consistorio pacense busca precisamente compaginar la tradición de las fiestas con la máxima seguridad, intentando sortear las jornadas de mayor riesgo para que los ciudadanos puedan disfrutar de los fuegos este fin de semana.