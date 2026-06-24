La carretera BA-075 permanecerá cerrada al tráfico hasta el 5 de diciembre por obras de seguridad vial

La carretera BA-075 permanecerá cerrada al tráfico hasta el 5 de diciembre en el tramo comprendido entre la localidad de Granja de Torrehermosa hasta su conexión con la BA-016. Este cierre se debe a las obras de mejora que se van a llevar a cabo en la vía.

En concreto, el corte afecta al segmento situado entre los puntos kilométricos 0,0 y 8,8, correspondientes al entorno de la conexión con la carretera autonómica EX-111, que conecta varias zonas de la Campiña Sur de Badajoz.

El citado tramo de esta carretera, que une las localidades de Granja de Torrehermosa y Campillo de Llerena, permanecerá cortado desde el próximo jueves 25 de junio hasta el 5 de diciembre, ambos inclusive. Las obras consistirán en la mejora de la seguridad vial y en la conservación de la carretera en el tramo mencionado.

Los trabajos citados ocuparán toda la plataforma, por lo que no será posible mantener el tráfico abierto durante su ejecución. Únicamente se permitirá el acceso a los usuarios que necesiten entrar a terrenos colindantes con el tramo en obras.

Desvío alternativo

El desvío principal entre Campillo de Llerena y Granja de Torrehermosa se realizará por la carretera BA-016 hasta Azuaga y, desde allí, por la N-432 hasta Granja de Torrehermosa, con el mismo recorrido en sentido contrario para el trayecto inverso. La distancia aproximada será de casi 40 kilómetros, lo que supone unos 16 kilómetros más que el recorrido habitual.

Una ruta alternativa sería desde Campillo de Llerena por la carretera EX-211 hasta Peraleda del Zaucejo. Desde allí, por la BA-159 desde Peraleda a Granja de Torrehermosa, y viceversa. En este caso, el recorrido sería de unos 45 kilómetros.

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Si el avance de las obras lo permite, la carretera podrá abrirse al tráfico antes de la fecha prevista, mientras tanto, los usuarios deberán tener en cuenta las rutas alternativas mencionadas anteriormente. Cualquier cambio se comunicará a través de la web de Diputación de Badajoz y dando traslado a los ayuntamientos de las localidades afectadas.