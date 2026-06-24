Todo dispuesto para un intenso fin de semana repleto de Blues y Jamón en Monesterio

A falta de los últimos detalles, la organización del V Festival Jamón & Blues de Monesterio, cuenta las horas para el inicio de un espectáculo que se prolongará desde la tarde del viernes, hasta la madrugada del sábado, con la presencia de algunas de las figuras más aclamadas de la escena musical norteamericana y europea de este género musical, que, convivirán con algunas de las bandas de mayor renombre de nuestro país.

Faltan pocas horas y la organización se afana en la adecuación de espacios, ajuste de horarios, montaje, diseño de escenarios, atención a los músicos, merchandising … Nada queda a la improvisación. Han sido muchos meses de trabajo. Tras la contratación de bandas, ahora el trabajo principal se basa en que todo salga tal y como se ha programado, para que tanto el público como los músicos puedan disfrutar de una experiencia única.

Juan Javier Llimona y Pedro Bautista, presidente de la asociación Amigos del Blues de Monesterio y programador del evento, respectivamente, han dado a conocer los últimos detalles sobre un festival que, pese a su corta trayectoria ya forma parte del circuito más atrayente de cuantos se celebran en Extremadura, a la altura del Cáceres Internacional Blues Festival o el Rock N’ Blues Festival de Don Benito.

Mucha expectación

La expectación de este año es máxima. Las reservas en los alojamientos se encuentran prácticamente al 100% desde hace semanas. “Incluso existe lista de espera”, afirma Llimona. “Para poder hospedar a un grupo de asistentes, hemos tenido que esperar a la anulación de una reserva”, expresa el presidente de la asociación organizadora, muy satisfecho de la acogida del certamen. “Si los alojamientos están completos, siempre nos quedan los de los pueblos limítrofes”, afirman los responsables del festival quienes, en estas horas previas, continúan “invitando” a todos los amantes de este género musical para que no se pierdan los conciertos.

Llimona destaca el crecimiento del evento: “En estos 5 años hemos visto una progresión monumental, tanto por parte del pueblo como de quienes nos visitan”. “Somos conscientes de que este tipo de música no gusta a todo el mundo, expresa. No obstante, lejos de ser inusual, el blues es una de las raíces de gran parte de la música actual, con lo que, quien no lo conoce, acaba imbuido por un ambiente muy especial.

Implicación

El certamen, afirman sus promotores, “sería imposible sin la implicación del ayuntamiento, la Diputación de Badajoz y los establecimientos colaboradores”. “Lo que realmente buscamos es abrir el festival al pueblo. Un festival de calle, donde todo el mundo sale beneficiado. Alojamientos, bares, restaurantes, tiendas de productos ibéricos…”.

Para conseguir este objetivo se ha instalado un escenario principal en la Plaza del Pueblo y otros, de menores dimensiones en la Plaza de Triana, la Rambla del Paseo de Extremadura, en la calle Eduardo Naranjo o en la placita de la calle Gallego Paz.

El cartel está confirmado al 100%, con lo que, todos esperan que, Nikki Hill, MFC Chichken, Red house revival, The blind lemons, Los winters y La fina blues band, ofrezcan espectáculos en los que sobresalga la autenticidad y la emotiva conexión con el público.

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Juan Javier hace un último llamamiento: “Es un festival que se hace en Monesterio, un pueblo pequeño, capaz de reunir a bandas muy grandes”. Todos los conciertos son totalmente gratuitos. Los interesados pueden actualizar horarios y localización en la web oficial, www.jamonblues.es.