El sector pirotécnico denuncia la "suspensión ilegal" de los fuegos artificiales en Badajoz

La emblemática noche de San Juan en Badajoz se ha quedado a oscuras este año, pero el estallido ha saltado al terreno legal. La suspensión de los fuegos artificiales ha desatado una crisis entre la administración local y la industria. La Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) ha alzado la voz para denunciar la "suspensión ilegal" de este espectáculo, señalando directamente que el ayuntamiento carece de competencias para aplicar este veto en suelo urbano.

A través de un comunicado, la patronal ha expresado la "indignación y profundo malestar" de un sector que se siente desprotegido y criminalizado. El principal punto de conflicto radica en las formas. Según denuncia AEPIRO, la revocación de las autorizaciones que ya habían sido concedidas para la noche pacense se ejecutó a última hora y de manera irregular. Alegan que las suspensiones se han comunicado, de forma generalizada, mediante llamadas telefónicas o avisos verbales y las empresas afectadas critican que no se ha aportado ninguna resolución administrativa formal ni los informes técnicos pertinentes que sustenten la decisión.

Para la asociación, este modus operandi vulnera los derechos mínimos de las empresas pirotécnicas, dejándolas en una situación de absoluta indefensión jurídica a escasas horas del evento.

Debate sobre la cancelación

El Ayuntamiento de Badajoz ha cancelado el lanzamiento de los fuegos por el riesgo extremo de incendios forestales debido a las altas temperaturas. Sin embargo, desde el sector pirotécnico aclaran que esta argumentación no tiene encaje en la legislación vigente: "Las administraciones locales carecen de competencia territorial objetiva para prohibir la pirotecnia en cascos urbanos basándose en leyes de montes". AEPIRO recuerda que el espectáculo se ejecuta en suelo urbano consolidado y aseguran que esto convierte la prohibición en una "nulidad de pleno derecho".

AEPIRO ha revelado que intentó evitar este escenario reuniéndose previamente con la Administración Autonómica y enviando una comunicación formal a la vicepresidencia de la Junta de Extremadura el pasado 12 de junio. Aseguran que los responsables políticos admitieron verbalmente que los municipios no tenían competencias en suelo urbano.

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Ante lo que consideran una campaña "demagógica" que criminaliza a su industria, la patronal ha anunciado el inicio de acciones legales. Las empresas afectadas interpondrá una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Badajoz para exigir la indemnización íntegra de los graves perjuicios económicos y reputacionales ocasionados en la noche más importante del año para su sector.