Cerca de 149.000 euros para la promoción deportiva en la provincia de Badajoz

La institución provincial destina cerca de 149.000 euros a 121 asociaciones sin fines de lucro para actividades deportivas de la provincia de Badajoz. Estas ayudas se convocan para proyectos que incidan en la promoción, divulgación, creación de nuevos públicos, formación y cercanía de las ofertas deportivas a la ciudadanía.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este martes 23 de junio la resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones no lucrativas para la organización de actividades deportivas durante el año 2026. En total, estas ayudas ascienden a 148.782,60 euros, distribuidos entre asociaciones que desarrollarán proyectos en diferentes localidades del territorio provincial.

Beneficiarios de la ayuda

Los proyectos subvencionados benefician a perfiles muy diversos de población, incluyendo infancia y juventud, mujeres, personas mayores, con discapacidad, deportistas de diferentes disciplinas y en general, a toda la ciudadanía. Mediante estas iniciativas se busca promover la práctica deportiva, la inclusión social, la igualdad y la participación.

Las cantidades concedidas se destinarán a sufragar gastos corrientes directamente vinculados al desarrollo y ejecución de las actividades deportivas subvencionadas, que deberán realizarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Entre las actuaciones financiadas figuran la organización de competiciones, torneos, carreras, marchas, rutas senderistas y cicloturistas, campus deportivos, escuelas deportivas, programas de deporte inclusivo, actividades de promoción de distintas modalidades deportivas y otros proyectos orientados a fomentar hábitos de vida saludables y la práctica del deporte en la provincia.

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La resolución establece que únicamente han obtenido financiación los proyectos que alcanzaron la puntuación mínima exigida en la convocatoria, tras su valoración conforme a criterios como la trayectoria de la entidad, la calidad del proyecto, su repercusión y su alineación con las prioridades de la Diputación de Badajoz.