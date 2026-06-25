Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Ayuda económica

Cuatro becas de hasta 450 euros mensuales para estudiantes de la Escuela de Tauromaquia de Badajoz

Los solicitantes deberán tener entre 16 y 20 años y residir a más de 50 kilómetros de la sede

Las solicitudes podrán presentarse durante un plazo de 30 días hábiles

La Diputación de Badajoz oferta cuatro becas para el alumnado de la Escuela de Tauromaquia.

La Diputación de Badajoz oferta cuatro becas para el alumnado de la Escuela de Tauromaquia.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Diputación de Badajoz oferta becas de alojamiento para el alumnado de la Escuela de Tauromaquia. Estas ayudas cuentan con una dotación económica total de 19.800 euros repartidos en cuatro becas de hasta 450 euros mensuales. La duración de la ayuda económica será de once meses, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2026, y la cuantía final estará vinculada al gasto de alojamiento efectivamente justificado.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado el 25 de junio la convocatoria de estas cuatro becas de apoyo al alojamiento dirigidas al alumnado de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz para el curso académico 2026. El objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación taurina, favoreciendo que las personas matriculadas en la Escuela de Tauromaquia puedan desarrollar sus estudios en condiciones adecuadas, independientemente de su lugar de residencia dentro de la provincia.

Requisitos de los solicitantes

Podrán optar a estas ayudas los alumnos que tengan entre 16 y 20 años a 31 de diciembre de 2026 y que estén matriculados en la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz durante el curso 2026.

Además, deben residir a más de 50 kilómetros de la sede de la escuela o acreditar un tiempo de desplazamiento superior a 60 minutos por trayecto. También tendrán que disponer de un contrato de alojamiento vigente durante el periodo subvencionable.

Otros requisitos son estar empadronados en la provincia de Badajoz con anterioridad al 1 de enero de 2026, no superar una renta familiar per cápita anual de 18.000 euros, hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no encontrarse en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas.

Plazo de solicitud

Las solicitudes podrán presentarse durante un plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.

Noticias relacionadas

La tramitación se realizará preferentemente por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Diputación de Badajoz, acompañando la documentación acreditativa exigida en las bases reguladoras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

Detenidos cuatro integrantes de un grupo familiar dedicado al tráfico de drogas en Cabeza del Buey y Orellana

Detenidos cuatro integrantes de un grupo familiar dedicado al tráfico de drogas en Cabeza del Buey y Orellana

Una mujer resulta herida grave en Olivenza tras ser apuñalada en una disputa familiar

Una mujer resulta herida grave en Olivenza tras ser apuñalada en una disputa familiar

La Diputación de Badajoz recibe 205.305 euros para reparar carreteras provinciales dañadas por temporales

La Diputación de Badajoz recibe 205.305 euros para reparar carreteras provinciales dañadas por temporales

Cuatro becas de hasta 450 euros mensuales para estudiantes de la Escuela de Tauromaquia de Badajoz

San Vicente de Alcántara celebrará el orgullo con la cuarta edición de Pichones Fest

San Vicente de Alcántara celebrará el orgullo con la cuarta edición de Pichones Fest

Cerca de 149.000 euros para la promoción deportiva en la provincia de Badajoz

Cerca de 149.000 euros para la promoción deportiva en la provincia de Badajoz

Tras las obras de remodelación la piscina de Monesterio abrirá al público la semana que viene

Tras las obras de remodelación la piscina de Monesterio abrirá al público la semana que viene

Sin noticias del Tesoro de Villanueva dos meses después de su robo del Museo Arqueológico de Badajoz

Sin noticias del Tesoro de Villanueva dos meses después de su robo del Museo Arqueológico de Badajoz
Tracking Pixel Contents