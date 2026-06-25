Cuatro becas de hasta 450 euros mensuales para estudiantes de la Escuela de Tauromaquia de Badajoz

La Diputación de Badajoz oferta becas de alojamiento para el alumnado de la Escuela de Tauromaquia. Estas ayudas cuentan con una dotación económica total de 19.800 euros repartidos en cuatro becas de hasta 450 euros mensuales. La duración de la ayuda económica será de once meses, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2026, y la cuantía final estará vinculada al gasto de alojamiento efectivamente justificado.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado el 25 de junio la convocatoria de estas cuatro becas de apoyo al alojamiento dirigidas al alumnado de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz para el curso académico 2026. El objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación taurina, favoreciendo que las personas matriculadas en la Escuela de Tauromaquia puedan desarrollar sus estudios en condiciones adecuadas, independientemente de su lugar de residencia dentro de la provincia.

Requisitos de los solicitantes

Podrán optar a estas ayudas los alumnos que tengan entre 16 y 20 años a 31 de diciembre de 2026 y que estén matriculados en la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz durante el curso 2026.

Además, deben residir a más de 50 kilómetros de la sede de la escuela o acreditar un tiempo de desplazamiento superior a 60 minutos por trayecto. También tendrán que disponer de un contrato de alojamiento vigente durante el periodo subvencionable.

Otros requisitos son estar empadronados en la provincia de Badajoz con anterioridad al 1 de enero de 2026, no superar una renta familiar per cápita anual de 18.000 euros, hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no encontrarse en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas.

Plazo de solicitud

Las solicitudes podrán presentarse durante un plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.

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La tramitación se realizará preferentemente por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Diputación de Badajoz, acompañando la documentación acreditativa exigida en las bases reguladoras.