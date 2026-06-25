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Reparación de incidencias meteorológicas

La Diputación de Badajoz recibe 205.305 euros para reparar carreteras provinciales dañadas por temporales

Específicamente se destinarán a cubrir los desperfectos causados en las vías BA-049 y BA-162 a causa de la borrasca Leonardo registrada en febrero

Estas iniciativas contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Daños causados por fenómenos meteorológicos adversos en las carreteras provinciales BA-049 y BA-162.

Daños causados por fenómenos meteorológicos adversos en las carreteras provinciales BA-049 y BA-162.

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Diputación Provincial de Badajoz ha resultado beneficiaria de una subvención estatal de 205.305 euros para financiar las obras de reparación y reconstrucción de las infraestructuras dañadas por los temporales y borrascas de principios de año. Específicamente se destinarán a cubrir los desperfectos causados en las carreteras provinciales BA-049 y BA-162.

Esta inyección económica se enmarca en el Real Decreto-ley 5/2026 de medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, específicamente la subvención se empleará para justificar los gastos de los graves desperfectos provocados por la borrasca Leonardo el mes de febrero.

En concreto, en la BA-049, de Castilblanco a Alía, las intensas lluvias provocaron el hundimiento parcial de la calzada, desprendimientos de tierra en las laderas que invadieron la carretera y graves daños en los sistemas de drenaje y puentes. En la BA-162, de Zurbarán a Entrerríos por Valdivia, en el término municipal de Villanueva de la Serena, las fuertes precipitaciones y el posterior desembalse de los pantanos inundaron por completo la vía, afectando principalmente a la señalización vertical.

Los daños causados por estos fenómenos meteorológicos adversos afectaron con especial gravedad a las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. Una de las medidas establecía un régimen de ayudas a entidades locales para la reparación, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal o provincial.

Cooperación y asistencia a municipios

Más allá de la gestión de los fondos propios recibidos, la institución provincial ha prestado asistencia y cooperación técnica a los ayuntamientos que solicitaron estas subvenciones, asegurando así que las localidades con menos recursos de la provincia pudieran tramitar sus ayudas correctamente.

En esta línea de cooperación entre administraciones, la Diputación de Badajoz puso a disposición del Gobierno de España el Centro Integral de Desarrollo (CID) Sierra Suroeste, ubicado en Jerez de los Caballeros. Este espacio fue cedido para facilitar la apertura de una oficina comarcal centrada en la información y tramitación de las ayudas extraordinarias para los vecinos y sectores afectados por el temporal.

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Este tipo de iniciativas contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en concreto, al ODS nueve: Industria, Innovación e Infraestructura, y al número 17: Alianzas para lograr objetivos. 

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