‘Encerrona’ de Pepe Viyuela destaca en la programación del Festival Transfronterizo de Artes Circenses de Guareña

El Festival Transfronterizo de Artes Circenses de Guareña se desarrollará del 26 de junio al 26 de agosto. En esta décima edición, compañías de toda Europa traerán un total de seis espectáculos a la localidad pacense de la mano de la Diputación de Badajoz.

Las actuaciones se podrán disfrutar en abierto a las 22.00 horas en diferentes puntos de la localidad. La primera dará comienzo el viernes 26 de junio con la función 'La Clessidra', un espectáculo de circo contemporáneo de la mano de la compañía 'Duo x Caso'.

La diputada de la institución provincial, María José Benavides, ha asegurado en el acto de presentación que este proyecto "ha sabido crecer, evolucionar y convertirse en un referente cultural dentro y fuera de Extremadura”. El festival ha ido ganando de forma paulatina y constante reconocimiento en diferentes términos cualitativos: organización, recursos humanos, compañías seleccionadas participantes, aceptación del público... llegando a máximos en las pasadas ediciones 2023, 2024 y 2025.

Programación

Entre la programación destacan de nuevo el clown, las marionetas, el malabarismo, los monociclos o el pole dance entre otras disciplinas. Entre las temáticas de este año estará presente la profundidad humana y el elenco lo encabezarán artistas internacionalmente reconocidos.

El segundo espectáculo, 'El hombre rueda' será el 4 de julio. El 31 de ese mismo mes se podrá disfrutar de otra actuación de circo y durante agosto, destaca 'Encerrona', una actuación de la mano del humorista Pepe Viyuela por su especial relación con Guareña.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Guareña, Nazarete Acevedo y el gestor cultural del mismo consistorio, Fernando Pascual, han hecho balance de las ediciones de estos diez años y han destacado el compromiso de la institución provincial “con la cultura y con los municipios” y, en concreto, “con una cultura accesible”. Ambos buscan que esta edición sirva para reconocer el trabajo conjunto de todos los implicados.

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Como cada año, se volverán a repartir encuestas para que el público pueda valorar los espectáculos a los que asiste y entregar así el premio a la mejor obra.