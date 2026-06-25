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La Guardia Civil investiga a dos personas por amenazas y coacciones a una empresa de Jerez de los Caballeros

Los investigados son un vecino de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira y otro del municipio pacense de Higuera la Real

La víctima informó de llamadas telefónicas insistentes y continuas a las diferentes líneas disponibles

La Guardia Civil en el marco de la operación 'Masada'.

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La Crónica de Badajoz

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Badajoz

La Guardia Civil en el marco de la operación 'Masada', ha detenido e investigado a un vecino de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira y otro del municipio pacense de Higuera la Real, por su presunta implicación en los delitos de amenazas y coacciones a una empresa de Jerez de los Caballeros, así como un delito de daños.

La investigación se inició hace alrededor de un año, a raíz de la denuncia interpuesta por el representante de una entidad mercantil de la localidad de Jerez de los Caballeros, quien comunicaba amenazas y coacciones recibidas mediante llamadas telefónicas de manera insistente y continua a las diferentes líneas disponibles.

De las gestiones practicadas por los agentes con la operadora de telefonía, se pudo implicar en la acción delictiva a un vecino del municipio sevillano de Alcalá de Guadaira que actuaba, supuestamente, como mediador bajo encargo para cobrar un importe económico que la empresa adeudaba a otra entidad ubicada en Higuera la Real. Para ello, habría recurrido a amenazas y coacciones, presionando de forma insistente y continuada a través de distintas líneas telefónicas con el fin de exigir el pago de la deuda.

Esta acción causó graves perjuicios económicos en la empresa al alterar el normal funcionamiento de la actividad comercial. Se llegaron a registrarse en el transcurso de un minuto hasta cuatro llamadas telefónicas entrantes.

Con las pruebas incriminatorias recabadas, a principios del mes de junio se detuvo al presunto autor de las llamadas, con antecedentes por hechos similares. Asimismo, se investigó al gerente de la empresa higuereña por la implicación en los hechos.

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A ambos se les ha instruido diligencias penales que han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Jerez de los Caballeros.

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