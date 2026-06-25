"Esto pasa en todos sitios, no tiene que ver con la nacionalidad": vecinos de Olivenza piden cautela tras el apuñalamiento

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación por el apuñalamiento registrado en Olivenza durante la noche de este miércoles, un suceso que se ha saldado con una mujer de 34 años herida por arma blanca y un hombre detenido.

La víctima permanece ingresada en el Hospital Universitario de Badajoz. A preguntas de este medio, el Servicio Extremeño de Salud ha informado de que "la paciente se encuentra ingresada en planta y está pendiente de evolución".

Aunque en un primer momento las informaciones apuntaban a una agresión grave, algunos vecinos del municipio señalan que la mujer se encuentra estable. Miguel Borreguero, uno de los habitantes de Olivenza, sostiene que la víctima habría resultado herida al intentar intervenir en una discusión. "Se puso a discutir con la novia, se metió la prima en medio para separarles y le dio una cuchillada", relata.

Según este testimonio, las heridas no revestirían extrema gravedad. "Por lo visto no ha sido grave. Parece que ha sido en el brazo y en la cabeza, pero no es grave", añade Borreguero, que sitúa los hechos en las inmediaciones de la plaza de toros. "Ha sido al lado de su casa", afirma.

Discusión familiar en plena calle

Los hechos ocurrieron en torno a las 21.45 horas, en plena vía pública. Según vecinos del pueblo, el suceso se habría producido tras una discusión en el ámbito familiar que terminó derivando en una agresión con arma blanca. También señalan que la mujer herida es prima del detenido y que fue atacada cuando intentó mediar en una pelea familiar entre él y su pareja.

Fuentes de la Policía Local han indicado que fue el propio detenido quien se entregó posteriormente en la Jefatura de la Policía Local. Después fue puesto a disposición de la Guardia Civil, que procedió a su arresto.

Borreguero asegura que los implicados son de origen colombiano y que algunos llevan tiempo residiendo en el municipio. "Ella lleva bastante. Él no lleva tanto", explica. El vecino pide, no obstante, no vincular el suceso con la nacionalidad de los implicados. "Aquí la gente del pueblo, ya sabes, los racistas se acogen siempre a algo, pero esto pasa en todos sitios, no tiene que ver con la nacionalidad. La violencia de género se da en toda España. Lo mismo le pasa a un extranjero que a un nacional", afirma.

Cautela entre los vecinos

Otro vecino, Paco Greño Cordero, apunta que en el pueblo circulan distintas versiones sobre lo ocurrido. "Unas lenguas dicen que este chaval apuñaló a la muchacha, a su novia o a su exnovia, y a la niña que tenían también, se supone", señala. Sin embargo, advierte de que no hay certezas sobre esos comentarios.

"Otros dicen que fue una simple pelea, una discusión familiar. Aquí en el pueblo no nos podemos fiar de ninguno hasta que no sepamos la versión oficial", añade. Greño insiste en que prefiere mantener la prudencia hasta que avance la investigación. "Unos dicen una cosa y otros otra, y puede ser verdad o no", resume.

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La calle de Olivenza en la que se produjo el apuñalamiento. / Diego Rubio Paredes

La Guardia Civil continúa investigando las circunstancias del apuñalamiento, mientras el detenido permanece a la espera de pasar a disposición judicial.

Fuente: La Crónica de Badajoz