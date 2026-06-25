Igualdad
San Vicente de Alcántara celebrará el orgullo con la cuarta edición de Pichones Fest
El Parque de España volverá a convertirse este 27 de junio en el epicentro de la igualdad y la diversidad con una noche repleta de reivindicación, música, arte drag y convivencia.
Redacción
San Vicente de Alcántara volverá a teñirse de arcoíris el este sábado con la celebración de la cuarta edición de Pichones Fest, el Festival por la Igualdad y la Diversidad LGTBIQ+, una cita ya consolidada en la programación municipal y que volverá a reunir en el Parque de España a vecinos y visitantes en torno a los valores del respeto, la inclusión y la libertad.
Organizado por el Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara a través de las Concejalías de Igualdad, Juventud y Festejos, el festival se desarrollará en un espacio especialmente simbólico para esta celebración. El Parque de España fue declarado en 2022 Lugar Libre de LGTBIfobia por el Ayuntamiento y la Fundación Triángulo, convirtiéndose desde entonces en un referente local de convivencia, diversidad y compromiso con los derechos humanos.
La programación arrancará a las 21:00 horas con la Marcha por la Diversidad LGTBIQ+, que recorrerá las calles de la localidad acompañada por la energía de la batucada Batrakazú. Un recorrido festivo y reivindicativo que volverá a llenar San Vicente de Alcántara de color, música y mensajes en favor de la igualdad, visibilizando la importancia de seguir construyendo una sociedad libre de discriminación.
La concejala de Igualdad y Juventud, Sonia Antúnez, será la encargada de dar voz al compromiso institucional del Ayuntamiento con la defensa de la diversidad y los derechos de las personas LGTBIQ+.
Tras la marcha, el escenario principal del festival acogerá la lectura de los manifiestos con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. La concejala de Igualdad y Juventud, Sonia Antúnez, será la encargada de dar voz al compromiso institucional del Ayuntamiento con la defensa de la diversidad y los derechos de las personas LGTBIQ+. Junto a ella intervendrá el sanvicenteño Carlos Chaparro, quien ejercerá como portavoz del colectivo LGTBIQ+ local y trasladará un mensaje de visibilidad, respeto y reconocimiento desde la experiencia personal y colectiva.
Precisamente Carlos Chaparro formará también parte del cartel artístico de la noche bajo el nombre de Supernova, integrándose en un espectáculo drag que reunirá sobre el escenario a destacadas figuras del panorama nacional. Junto a él actuarán Gaylicia, Lucy Octopussy, Lola Spain y Sotiri, artistas que convertirán el Parque de España en un espacio de celebración, creatividad y expresión artística, demostrando el importante papel que el arte drag desempeña como herramienta de visibilidad y diversidad.
La noche continuará con la música de los DJs Tejona y Monsieur Blaya, encargados de poner ritmo a una velada concebida para el disfrute de toda la ciudadanía en un ambiente seguro, inclusivo y respetuoso.
Como en anteriores ediciones, el recinto contará además con espacios complementarios para enriquecer la experiencia del público. La Glitter Bar Zone permitirá a los asistentes sumarse visualmente a la celebración con maquillaje y caracterización temática, mientras que la Food Truck Zone ofrecerá diferentes propuestas gastronómicas durante toda la jornada nocturna.
Con esta cuarta edición, Pichones Fest reafirma su crecimiento y consolidación dentro de la agenda festiva y cultural de San Vicente de Alcántara, convirtiéndose en una de las principales citas de la comarca para conmemorar el Orgullo y promover los valores de igualdad, diversidad y convivencia.
Una vez más, el Parque de España será mucho más que el escenario de un festival. Será un punto de encuentro para celebrar la libertad de ser, reivindicar el respeto a todas las personas y seguir avanzando hacia una sociedad en la que la diversidad sea entendida como una riqueza compartida.
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