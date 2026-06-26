Claudio Portalo, el artista de Badajoz elegido entre los jóvenes más relevantes de España: "Todavía lo estoy asumiendo"

A Claudio Portalo (Badajoz, 1996) todavía le cuesta asimilar uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria. El artista pacense ha sido seleccionado como uno de los jóvenes más relevantes del panorama nacional por la revista Icon de El País, una distinción que comparte con algunos de los nombres llamados a marcar el futuro de la cultura española. Sin embargo, lejos de dejarse llevar por la euforia, Portalo mantiene intacta la filosofía que le ha acompañado desde que comenzó a pintar grafitis con apenas nueve años y lo demuestra ofreciendo una entrevista durante su descanso en Almería.

"Todavía lo estoy asumiendo. No sé exactamente cómo quiero digerirlo", reconoce durante una entrevista concedida a este periódico. "Yo voy a seguir transformando el mundo a mi antojo, voy a seguir trabajando como lo hago cada día, me nombren joven talento nacional o no. Eso es algo bastante definitorio en mí".

El reconocimiento no modifica su rumbo

El artista pacense asegura que el reconocimiento le emociona, pero no modifica el rumbo de su carrera. "Bienvenidos sean todos los reconocimientos del mundo, todos tienen que venir, pero yo voy a seguir en mi encomienda a través de la práctica artística".

La noticia le llegó de forma inesperada. Tras el estreno de la película La casa en el árbol, en la que ejerce como protagonista, su equipo de representación comenzó una intensa ronda de contactos con diferentes medios. Fue entonces cuando recibió la llamada que cambiaría las últimas semanas de su vida. "Una mañana cualquiera me escribió mi jefe de prensa y me dijo: "Claudio, te quieren directamente para el número especial de jóvenes talentos nacionales"", recuerda. La emoción fue inmediata. "Me levanté, di un brinco y me fui corriendo a abrazar a mi compañero de piso. Quien me conoce sabe que yo tenía muchísimas ganas de ver esto".

El artista Claudio Portalo en la residencia de creación de Ernesto Artillo en Agua Amarga. / Ernesto Artillo

"Esto no para de empezar todo el tiempo"

Para Portalo, formar parte de la publicación supone entrar en un espacio reservado durante años a algunas de las figuras más destacadas del arte, la música, el cine o la cultura: "Es una de mis grandes referencias. Han tenido siempre a los monstruos y monstruas del panorama cultural. Nunca había salido y, de pronto, verme ahí, además como joven talento nacional. Todavía se me ponen los pelos de punta".

Aun así, el creador insiste en que su verdadera motivación permanece intacta desde hace dos décadas. "Esto no para de empezar todo el tiempo. Siento que estoy empezando continuamente", afirma. "Este año me he dado cuenta de que cumplo 20 años en la práctica artística y sigo sintiendo esa ilusión del niño que empezó con nueve años".

"La ética por encima de la estética"

Esa manera de entender el arte es también la que guía todas sus decisiones creativas. "Yo, cuando creo, no pienso en qué soy, sino en qué quiero decir. Eso es lo que me mantiene en el norte. Si llega cualquier reconocimiento, es porque cuando estoy creando estoy pensando en el mensaje y no en dónde quiero llegar".

Su filosofía se resume en una frase que repite con contundencia: "La ética por encima de la estética. El discurso por encima de la forma".

Éxito tras una crisis: "Vengo de una depresión gordísima"

Pero el éxito profesional ha convivido durante los últimos meses con uno de los momentos más difíciles de su vida. Claudio Portalo revela que atravesó una profunda depresión que estuvo a punto de hacerle abandonar Madrid y regresar definitivamente a Badajoz. "Vengo de una depresión gordísima y de una crisis de identidad que me tumbó por completo durante tres meses. Casi dejo todo y casi me vuelvo a Badajoz", confiesa sin rodeos.

Lejos de ocultarlo, considera que hablar de salud mental forma parte de su responsabilidad como creador: "No tengo ningún reparo en contarlo. Creo que todos podemos hacer un trabajo de sensibilización desde nuestros ámbitos. Hablar de los problemas de salud mental es esencial".

Incluso encuentra sentido a aquella etapa desde la distancia del tiempo. "Ahora puedo verlo con perspectiva. Fue necesario para resintonizar mi vida, poner en valor cada cosa y tomar decisiones consecuentes con lo que realmente quiero".

La pintura, su refugio

El arte volvió a convertirse en el principal refugio que le permitió reconstruirse: "Lo que me salvó de todo esto, por encima del cine y de todo lo demás, fue la pintura".

Precisamente esa disciplina ha protagonizado otro de los grandes hitos de su carrera. Apenas días después de aparecer en la revista, inauguró su primera exposición individual, una propuesta radical en la que ha estado creando las obras en directo ante el público durante una semana. "He estado siete días pintando entre diez y catorce horas diarias, completamente expuesto al público, mostrando tanto la obra como el proceso. Ha sido una verdadera locura hermosa", explica.

El reconocimiento llegó incluso hasta la propia exposición. "El primer ejemplar físico de la revista me lo llevaron unos amigos allí. Fue un momento en el que sentí que todo estaba alineado".

Próximos proyectos

Mientras continúa desarrollando nuevos proyectos como actor, con una película y una serie sobre la mesa, pero sin confirmar, también prepara un recorrido artístico por varias capitales europeas.

"Lo más seguro es que este verano inicie un tour por Europa pintando en las calles. Quiero tomar lo que encuentro de la construcción, pintarlo allí mismo y dejarlo en ese lugar", adelanta.

A sus 29 años, Portalo compagina la interpretación, la pintura, la poesía, la escritura y la fotografía, disciplinas que entiende como vasos comunicantes. "Mientras no trabajo como actor estoy pintando, y cuando no trabajo como pintor estoy actuando. Hay un punto en el que ambas disciplinas se abrazan y me siguen enriqueciendo".

Y aunque los reconocimientos continúan acumulándose, mantiene intacta la ilusión con la que empezó a crear en los soportales de San Atón. "Siempre he sido muy iluso y muy fantasioso. Siempre me imaginé en lugares como este, pero desde un sitio ingenuo y sin exigencias. Estoy tan enamorado de lo que hago que no siento que pueda exigirle absolutamente nada. Mi trabajo es dedicarme a mi encomienda y dejar que llegue todo lo que tenga que llegar".

Fuente: La Crónica de Badajoz