Suceso
Un joven de 31 años, herido grave en la colisión de dos camiones en Monesterio
En el siniestro, que ha obligado a cortar el tráfico en la autovía y a desviarlo por la N-630, ha resultado herido otro hombre de 55 años
Un accidente de tráfico registrado este viernes en la autovía A-66, a la altura del término municipal de Monesterio, ha dejado dos personas heridas, una de ellas de carácter grave, según ha informado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.
El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 728 de la A-66 y ha consistido en una colisión entre dos camiones. Como consecuencia del impacto, un joven de 31 años ha resultado herido grave, mientras que otro varón de 55 años ha sufrido lesiones de carácter leve. Ambos fueron atendidos en el lugar del accidente y posteriormente trasladados al Hospital de Llerena para recibir asistencia médica.
El accidente ha obligado a cortar el trafico en la A-66 entre los kilómetros 722 y 730 en sentido Sevilla, habilitándose un desvío alternativo por la N-630 para garantizar la seguridad y facilitar las labores de emergencia.
Hasta el lugar fueron movilizados efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), personal sanitario del Punto de Atención Continuada (PAC) de Monesterio, unidades de soporte vital, agentes de la Guardia Civil, dotaciones de bomberos del CPEI de Badajoz y equipos de mantenimiento de carreteras.
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