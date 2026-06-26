Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Suceso

Un joven de 31 años, herido grave en la colisión de dos camiones en Monesterio

En el siniestro, que ha obligado a cortar el tráfico en la autovía y a desviarlo por la N-630, ha resultado herido otro hombre de 55 años

Imagen de la A-66 este viernes.

Imagen de la A-66 este viernes. / DGT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Un accidente de tráfico registrado este viernes en la autovía A-66, a la altura del término municipal de Monesterio, ha dejado dos personas heridas, una de ellas de carácter grave, según ha informado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.  

El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 728 de la A-66 y ha consistido en una colisión entre dos camiones. Como consecuencia del impacto, un joven de 31 años ha resultado herido grave, mientras que otro varón de 55 años ha sufrido lesiones de carácter leve. Ambos fueron atendidos en el lugar del accidente y posteriormente trasladados al Hospital de Llerena para recibir asistencia médica.  

El accidente ha obligado a cortar el trafico en la A-66 entre los kilómetros 722 y 730 en sentido Sevilla, habilitándose un desvío alternativo por la N-630 para garantizar la seguridad y facilitar las labores de emergencia.  

Noticias relacionadas

Hasta el lugar fueron movilizados efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), personal sanitario del Punto de Atención Continuada (PAC) de Monesterio, unidades de soporte vital, agentes de la Guardia Civil, dotaciones de bomberos del CPEI de Badajoz y equipos de mantenimiento de carreteras. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

Un joven de 31 años, herido grave en la colisión de dos camiones en Monesterio

Un joven de 31 años, herido grave en la colisión de dos camiones en Monesterio

‘Encerrona’ de Pepe Viyuela destaca en la programación del Festival Transfronterizo de Artes Circenses de Guareña

'Vives Emprende' destinará más de 7.000 euros a impulsar el emprendimiento rural

El Festival Contempopránea celebra 30 años de historia con un regreso especial a Alburquerque

"Esto pasa en todos sitios, no tiene que ver con la nacionalidad": vecinos de Olivenza piden cautela tras el apuñalamiento

"Esto pasa en todos sitios, no tiene que ver con la nacionalidad": vecinos de Olivenza piden cautela tras el apuñalamiento

Badajoz mantiene la previsión de lanzar este sábado los fuegos de San Juan si obtiene los permisos y el dispositivo de seguridad

Dos heridos tras una colisión entre un coche y una moto en Don Benito

Dos heridos tras una colisión entre un coche y una moto en Don Benito

El instituto Castelar de Badajoz estrenará un aula TEA para Secundaria, un recurso "muy necesario" que las familias llevaban años reclamando

El instituto Castelar de Badajoz estrenará un aula TEA para Secundaria, un recurso "muy necesario" que las familias llevaban años reclamando
Tracking Pixel Contents