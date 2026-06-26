La Crónica de Badajoz despide la temporada de 'A pie de calle' desde Cerro Gordo: el barrio de la independencia

La Crónica de Badajoz emite esta semana el último capítulo de la temporada de 'A pie de calle', y lo hace desde Mirador de Cerro Gordo, un barrio situado a las afueras de Badajoz que, en los últimos años, ha ido creciendo hasta convertirse en una zona familiar, tranquila y cada vez más llena de vida.

También conocido como barriada de la Independencia, Cerro Gordo comenzó a construirse en el año 2006 y recibió a sus primeros vecinos en 2008, dentro de un Proyecto de Interés Regional. En la actualidad ronda los 9.000 habitantes y destaca por contar con una población especialmente joven, formada en buena parte por familias con niños.

Situado a unos siete kilómetros del centro de la ciudad, el barrio cuenta con calles amplias, zonas verdes, viviendas nuevas, parques, pistas deportivas y servicios básicos. Entre ellos se encuentran el centro de salud, que empezó a funcionar en 2012, un botiquín farmacéutico, un supermercado, dos líneas de autobús urbano y el colegio público Mirador de Cerro Gordo.

Este centro educativo, con unos 5.000 metros cuadrados de superficie, abrió sus puertas en septiembre de 2021 y supera ya los 750 alumnos.

La falta de instituto, una reivindicación pendiente

Sin embargo, una vez terminada la etapa de Primaria, los niños del barrio no pueden continuar sus estudios en Cerro Gordo porque la zona sigue sin instituto. Esta es una de las principales reivindicaciones de las familias que viven en el barrio.

El Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado recientemente la cesión a la Junta de Extremadura de una parcela en la que está previsto construir el futuro centro educativo. Se trata de un paso importante para un proyecto que continúa avanzando y que los vecinos esperan desde hace años.

Actividad comercial

Los comercios se concentran principalmente en la calle Lady Smith y en el entorno de la plaza Conde de la Torre del Fresno, donde se ubican negocios como una librería, un supermercado o una panadería.

A día de hoy, el barrio cuenta con una pizzería, dos bares, una cafetería, un gimnasio, una clínica dental, una bocatería, dos lavanderías, una tienda de animales, dos academias de estudio, un asador de pollos, un kebab, un par de locales con parque de bolas, un estudio de manicura y varias peluquerías de señora y caballero. A ellos se suman nuevos proyectos, como un centro de estética y un local de talleres creativos que acaban de abrir, y negocios pioneros como el centro infantil 'Mi Pequeño Mundo'.

Con amplias zonas ajardinadas y cinco piscinas comunitarias, Cerro Gordo gana en calidad de vida durante los meses de calor. Para muchos vecinos, estos espacios permiten tener buena parte del verano resuelto, con zonas de baño y convivencia a pocos pasos de casa.

Fuente: La Crónica de Badajoz