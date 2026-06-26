Diputación presenta a empresarios de Tentudía y Campiña Sur la Plataforma Inteligente de Destinos

Los salones del Restaurante Mallorca, de Monesterio, acogieron la tarde del jueves, 25 de junio, la presentación de la Plataforma Inteligente de Destinos, (PID), como herramienta innovadora, diseñada para impulsar la promoción, gestión y desarrollo de los destinos turísticos y las empresas que forman parte de ellos.

Se cursó invitación a profesionales de la hostelería, restauración, hospedaje y turismo de las comarcas de Tentudía y Campiña Sur, para darles a conocer, en detalle, todas las funcionalidades de esta plataforma, así como los beneficios que puede suponer pertenecer a ella, tanto para empresas como para las entidades colaboradoras.

Se trata de “una gran infraestructura de vanguardia nacional”, impulsada por el Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, desarrollada por SEGITTUR, (Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas), liderada en nuestro territorio por la Diputación Provincial de Badajoz.

Lejos de ser una conferencia técnica, exclusiva para expertos en tecnología, el evento se diseñó como un “espacio abierto y dinámico”, dirigido a todos los empresarios. A través de las explicaciones de Carlos García, coordinador del proyecto para las comarcas de Tentudía y Campiña Sur, los asistentes pudieron adentrarse en el conocimiento de una plataforma que, con ayuda de la inteligencia artificial, “está transformando la competitividad turística”.

Por otra parte, la organización ofreció al empresariado la posibilidad de explicar, “las necesidades reales de sus negocios”, con la finalidad de detectar carencias, compartir retos y construir un turismo, “Más inteligente y conectado”, afirma Carlos García.

Acompañados

Formar parte de la PID, significa, “no estar solo” en el proyecto de digitalización”. Con esta plataforma se pretende conseguir crear un ecosistema con todas las empresas y otros actores del sector turístico”. La idea, expresa García, es que los empresarios de ambas comarcas se sumen a esta plataforma estatal, para impulsar el intercambio de datos y conocimientos y generar servicios turísticos innovadores y adaptados a las necesidades de los territorios, para mejorar la gestión sostenible de los destinos e impulsar su competitividad.

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Además, a través de esta plataforma, autónomos y Pymes tendrá acceso a ventajas reales y tangibles para su día a día, tales como una mayor visibilidad digital, para mejorar el posicionamiento online y captar nuevos clientes; acceso a datos fiables, mediante información actualizada en tiempo real para entender mejor las tendencias y tomar decisiones de negocio inteligentes; apoyo a la comercialización, a través de herramientas orientadas a impulsar las reservas y las ventas de productos y servicios; así como acompañamiento y soporte técnico permanente.