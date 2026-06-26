Fallece José María Casado, el librero que convirtió Universitas en el gran templo de la cultura de Badajoz

José María Casado Martín, fundador de la histórica librería Universitas y una de las figuras más influyentes del panorama cultural de Badajoz, ha fallecido a los 77 años después de toda una vida dedicada al libro y a la promoción de la cultura. Su entierro tuvo lugar este jueves en Salamanca, su ciudad natal, poniendo fin a la trayectoria de quien llegó a la capital pacense para quedarse un año y terminó dejando una huella imborrable durante más de medio siglo.

Su nombre está ligado para siempre a Universitas, la librería que abrió en 1973 junto a su esposa en la avenida de Colón, coincidiendo con el nacimiento de la Universidad de Extremadura. Aquel establecimiento nació con la vocación de ser mucho más que un comercio. Con el paso de los años se convirtió en un espacio de encuentro para estudiantes, profesores, escritores y lectores, hasta consolidarse como uno de los principales referentes culturales de Extremadura.

Universitas: pionera cultural

Casado había llegado a Badajoz un año antes para trabajar en la editorial Anaya. Sin embargo, pronto detectó el potencial que tenía una ciudad en plena transformación y decidió emprender su propio camino. Lo que comenzó como una pequeña librería especializada acabó transformándose en una auténtica institución cultural.

Desde el principio apostó por editoriales poco conocidas entonces en la ciudad y por un concepto de librería abierto al lector. Universitas invitaba a entrar, hojear libros y descubrir autores sin necesidad de comprar. Esa filosofía marcó la identidad de un negocio que acabaría formando parte de la memoria colectiva de varias generaciones de pacenses.

En 1978 dio un paso más con la creación de Universitas Editorial, convencido de que Extremadura necesitaba dar mayor visibilidad a su patrimonio literario e histórico. Bajo ese sello vieron la luz obras fundamentales para el conocimiento de la región, entre ellas los estudios de Manuel Pecellín sobre la literatura extremeña, publicaciones dedicadas a la historia y geografía de Extremadura, la Biblioteca Básica Extremeña o las obras completas de autores como Manuel Chamizo y Gabriel y Galán. El primer libro publicado fue Tarde de siempre, del escritor extremeño Jaime Álvarez Buiza.

Ampliación del negocio

La actividad cultural creció todavía más con la apertura, en los años noventa, de la librería de la avenida Santiago Ramón y Cajal. Las presentaciones de libros, los cuentacuentos, las representaciones teatrales y los encuentros con escritores convirtieron el espacio en un auténtico centro de difusión cultural. Por sus instalaciones pasaron personalidades de primer nivel como José Saramago, Alfonso Guerra o Fernando García de Cortázar.

Su compromiso con el sector editorial también le llevó a presidir la asociación de Librerías Independientes de España, desde donde defendió el papel del comercio especializado y de las librerías como motores culturales de las ciudades.

Más allá de su trayectoria empresarial, José María Casado dejó una filosofía de vida basada en la innovación, la honestidad y el compromiso con la cultura. En el blog Personajes de Badajoz, de Pedro Calvo, defendía que "lo más fácil en la vida es hacer lo que los demás hacen, pero lo más difícil es hacer lo que los demás no hacen", una idea que resume la forma en la que entendió siempre su profesión. En ese mismo espacio también sostenía que "el empresario es empresario mañana, tarde y noche" y que "el engaño no se perdona", principios que marcaron su forma de dirigir Universitas durante décadas.

Aunque en los últimos años había traspasado la emblemática librería de Ramón y Cajal, nunca se desligó completamente de sus proyectos.

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Con su fallecimiento desaparece uno de los grandes impulsores del libro en Extremadura. Pero también el hombre que hizo de una librería un lugar donde la cultura encontraba siempre las puertas abiertas y que convirtió a Universitas en un símbolo de la vida intelectual de Badajoz.

Fuente: La Crónica de Badajoz