Atracciones cerradas en el horario sin ruido de la Feria de Badajoz: "Hubo niños que se volvieron a casa llorando"

La Feria de San Juan de Badajoz ha vuelto a contemplar en su programación los esperados días con horario sin ruido, una iniciativa pensada para que los niños con trastorno del espectro autista (TEA) y otras hipersensibilidades sensoriales puedan disfrutar de las atracciones en igualdad de condiciones que el resto. Celebrado las tardes del 24 y 25 de junio en una franja de 19.00 a 22.00 horas, el balance de las familias deja un sabor agridulce: agradecen el espacio, pero denuncian fallos de coordinación y un horario incompatible con el verano extremo de la ciudad.

Mar, madre de un niño con TEA, ha alzado la voz para visibilidad una realidad que, según explica, va mucho más allá de "un simple descontento". No es que los niños no les guste la feria; es que su hipersensibilidad les impide soportar el estruendo acústico de las atracciones. Por ello, estas tres horas se convierten en su única oportunidad para ser parte de la fiesta.

Un arranque fallido: Atracciones cerradas

El principal problema de esta edición se vivió durante la jornada del miércoles 24. Muchas familias llegaron al ferial a las siete de la tarde -la hora oficial de inicio del tramo silencioso- y se encontraron un panorama desolador: las atracciones estaban apagadas y los hinchables aún sin montar en el suelo.

"Eran las ocho y cuarto de la tarde y la gran mayoría de las atracciones seguían cerradas. Hubo niños que se tuvieron que volver a casa llorando porque no se pudieron montar en nada, y familias que llevaban más de una hora esperando dando vueltas", lamenta Mar.

Aunque entiende que los feriantes necesitan descansar, las familias critican la falta de previsión y consenso por parte del ayuntamiento. "Si los feriantes necesitan descansar y abrir a las ocho, pues se deberían haber iniciado el horario a esa hora porque, si empieza a las siete, estamos perdiendo una hora que para nosotros es muy valiosa", añade.

Adaptar el horario al calor de Badajoz

Más allá de los problemas de apertura, la gran reivindicación del colectivo se centra en el propio reloj. Las 19.00 horas en pleno mes de junio en Badajoz implican, de forma habitual, rozar o superar los 40 grados. Una situación límite para cualquier menor, pero especialmente compleja para niños con necesidades especiales.

Mar asegura que propusieron formalmente a la concejalía una modificación del horario a través de una campaña de recogida de firmas online -que ya lleva más 500 recogidas-, recibiendo, según dice, una respuesta negativa por parte del consistorio local por cuestiones de contratos ya firmados. No obstante, insiste en que ciudades como Mérida o Almendralejo ya aplican fórmulas más lógicas como de 21.00 a 00.00 horas.

"De nada sirven estas tres horas si el calor es insoportable o si las tracciones abren tarde. En cuento empieza la música de nuevo, tenemos que salir corriendo porque hay niños que no lo soportan", explica Mar.

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A pesar de los tropiezos de este año, Mar insiste en que desde la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Badajoz (Apnaba) siguen dispuestos a hablar con el ayuntamiento para que el próximo año haya un consenso entre familias y el consistorio que permita que los niños con TEA y otras hipersensibilidades disfruten de los "cacharritos" en las mismas condiciones que el resto de niños.

Fuente: La Crónica de Badajoz