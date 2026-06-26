En el corazón de Las Ventas: el sueño cumplido de Samuel Mansilla, el niño de La Siberia que quiso ser torero

"La tauromaquia va a perdurar en Extremadura: en Cáceres hay muchos toros, tenemos ferias importantes, como la de Olivenza, San Juan en Badajoz, la de Cáceres, Zafra y hasta Don Benito. Pero la base de la afición está en los pueblos, solo hay que ver toda la gente que acude a cualquier suelta de vaquillas". Son los argumentos de Samuel Mansilla para vaticinarle un futuro más que halagüeño al siempre controvertido mundo taurino. No va desencaminado. La Junta de Extremadura está impulsando el sector y ha consignado en los presupuestos 1,78 millones de euros para su promoción, además de becar con 450 euros al mes a estudiantes de la Escuela de Tauromaquia de Badajoz.

Y es que este joven natural de Esparragosa de Lares, Badajoz, ha logrado con 26 años salir profesionalmente por la puerta grande de la plaza de toros más importante del mundo, la de Las Ventas.

Samuel, en su trabajo. / Cedida

Como otros aficionados extremeños, su historia con la tauromaquia comienza en casa. Fue su padre quien le inculcó desde pequeño la afición por los toros, sentándose junto a él frente a la televisión para ver aquellas corridas que retransmitía Canal+ Toros.

Con Manolo Molés como principal referente en la comunicación taurina, y admirador también de profesionales como David Casas y de maestros como Antoñete, Emilio Muñoz y Manuel Caballero, con apenas diez años ya tenía claro que quería ser periodista. Así que, Bachillerato de Letras y rumbo a Madrid para estudiar Periodismo en la Universidad Complutense, donde sigue ocho años después y donde ha conseguido trabajar en el mundo que le apasiona.

Mi padre se ha criado en el mundo del toro y mi familia presume mucho de lo que estoy consiguiendo

Nunca imaginé que iba a entrevistar a las figuras del toreo que más admiro

Desde 2022 forma parte del departamento de Comunicación de la plaza de toros de Las Ventas, aunque antes pasó por la Fundación Toro de Lidia, donde se curtió en periodismo taurino. Fue una compañera quien le avisó de una oportunidad profesional en la plaza madrileña y la entrevista de trabajo prosperó. "Jamás me lo hubiera imaginado. Cada año que sumo escribo un pedacito de mí que me sale del corazón", confiesa.

Su trabajo le ha permitido entrevistar a algunas de las máximas figuras del escalafón, como Alejandro Talavante, El Juli o Morante de la Puebla, además de gestionar las redes sociales de la plaza, presentar actos institucionales y participar en galas y eventos.

"Nunca imaginé que iba a entrevistar a las figuras del toreo que más admiro, que iba a llevar las redes sociales de Las Ventas o presentar actos y galas", reitera con emoción.

El joven periodista durante una presentación taurina. / Cedida

Sus tareas abarcan desde la gestión de la web y las redes sociales durante cada festejo hasta la elaboración de reportajes, entrevistas y contenidos audiovisuales para los distintos canales de comunicación de la plaza. "Mi principal función los días de corrida es alimentar la web y las redes sociales con todo tipo de publicaciones ligadas al festejo. Durante la semana escribimos noticias, reportajes, entrevistas para la web y la revista mensual que reciben los abonados, grabamos vídeos promocionales, editamos contenidos y también presentamos actos", detalla.

"No hay billetes"

Acaba de cerrar su cuarta Feria de San Isidro consecutiva. Una cita que este año ha vuelto a demostrar, según su visión, la fortaleza de la tauromaquia en Madrid.

"Creo que estamos en uno de los mejores momentos. Este año se han colgado 19 veces los carteles de ‘No hay billetes’, han pasado más de 600.000 personas por San Isidro y la plaza cuenta con unos 18.000 abonados", subraya, al tiempo que destaca el creciente interés de los jóvenes por los toros. A su juicio, figuras como Morante de la Puebla y Roca Rey han conseguido conectar con nuevas generaciones de aficionados. "Hemos visto mucho público joven en Las Ventas esta temporada. Morante y Roca Rey han hecho una revolución y están atrayendo a gente joven".

Aunque su presente está ligado a Madrid, Mansilla mantiene intacto el vínculo con sus raíces. Intenta regresar a Esparragosa de Lares al menos una vez al mes y hay una cita innegociable: las fiestas de agosto en honor a la Virgen de la Cueva. "Las ferias de mi pueblo son sagradas", admite, especialmente los festejos populares del 15 de agosto, una tradición que sigue viviendo con la misma ilusión de cuando era niño.

Escuela taurina

Precisamente esa infancia también estuvo marcada por otro sueño que no pudo cumplir: ser torero. Quería ingresar en la Escuela Taurina de Badajoz, pero la distancia entre el pueblo y la capital pacense, con el coste que suponen los desplazamientos semanales a tomar clases, lo hicieron inviable.

Quizá por eso vive de una manera tan especial otra de sus responsabilidades: la gestión de la comunicación de la Escuela Taurina José Cubero 'Yiyo' de Madrid. "De pequeño quería ser torero y no pude hacerlo. Por eso me emociona especialmente trabajar ahora para una escuela taurina y ayudar a contar la historia de los chavales que están empezando", confiesa el periodista, que, a su vez, se está abriendo camino como presentador de coloquios y galas taurinas, además de como community manager con distintas figuras del sector.

Su familia sigue cada paso con orgullo. "Mi padre se ha criado en el mundo del toro. Hemos recorrido muchísimos pueblos siguiendo festejos y están felices. Presumen mucho de lo que estoy consiguiendo", reconoce. De momento, este joven periodista sigue escribiendo su historia desde el corazón de Las Ventas. Una historia que comenzó hace más de dos décadas en un pequeño pueblo de La Siberia extremeña y que hoy transcurre entre los muros de la plaza más importante del mundo.

Fuente: La Crónica de Badajoz