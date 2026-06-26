Suceso
Prisión para el presunto autor del apuñalamiento en Olivenza
La mujer de 34 años fue herida al intentar calmar una pelea entre su primo y la pareja de este en plena calle
Última hora en el caso del suceso que conmocionó a la localidad pacense de Olivenza la tarde-noche de este pasado miércoles. El presunto agresor, que permanecía custodiado en dependencias de la Guardia Civil tras entregarse voluntariamente, ya ha pasado a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional.
Los hechos ocurrieron en torno a las 21.45 horas del miércoles en plena calle, cuando una discusión en el ámbito familiar escaló de gravedad. Según confirmaron fuentes municipales, la víctima -una mujer de 34 años- intervino para intentar mediar en una fuerte pelea entre el presunto agresor -que es su primo- y la pareja de este. Fue en ese momento cuando recibió las heridas por arma blanca.
Cabe recordar que fue el propio sospechoso quien acudió por su propio pie a la Jefatura de la Policía Local de Olivenza después del ataque. La mujer ingresó en el Hospital Universitario de Badajoz, donde fue trasladada de urgencia debida al alcance de las lesiones sufridas.
La Guardia Civil abrió diligencias para esclarecer por completo el trasfondo de la disputa y ha mantenido bajo arresto desde entonces al presunto agresor.
Fuente: La Crónica de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas