Cruz Roja atiende 16 incidentes esta pasada noche por la Feria de Badajoz

La Cruz Roja ha realizado 16 asistencias este pasado viernes en el dispositivo que tiene desplegado por la Feria de San Juan de Badajoz.

De esta cifra, cuatro asistencias han sido por heridas accidentales, cuatro por traumatismos, una por crisis de ansiedad, dos por síncopes, una por dolor muscular, dos por enfermedad común y dos por lipotimia. No ha habido ninguna derivación a centros sanitarios.

En un comunicado, la Cruz Roja ha señalado que ninguna asistencia ha sido reseñable y todas se han resuelto en el propio recinto ferial. Durante esta pasada jornada, la institución había movilizado dos ambulancias y un vehículo de intervención rápida, con un total de 17 efectivos.

Para la jornada de este sábado, ya ha adelantado que va a reforzar su dispositivo cubriendo de manera simultánea las áreas del recinto ferial, concierto y espectáculo pirotécnico.

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Así, para esta noche contará con dos unidades medicalizadas, tres unidades de soporte vital básico y dos vehículos de intervención rápida, además del puesto médico del recinto ferial, y un total de 31 efectivos.

Fuente: La Crónica de Badajoz