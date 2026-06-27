La música en vivo gana espacio en las casetas de San Juan: "La gente va a comer y sabe que después hay un concierto"

La sobremesa en la feria de San Juan ya no termina siempre con una copa o un café. En muchas casetas, la tarde continúa ahora con guitarras, versiones, rumbas, pop o flamenco en directo, y el público se mueve de la mesa al escenario casi sin darse cuenta. La música en vivo gana presencia en el ferial de Badajoz, donde grupos locales y bandas de versiones han convertido la primera hora de la tarde en otro momento fuerte para disfrutar.

Los directos se han hecho un hueco cada vez más visible en la programación. Lo que hace apenas unos años era una rareza empieza a consolidarse como una costumbre. Los empresarios ha encontrado en los conciertos de tarde una nueva manera de atraer público, alargar las comidas y dar protagonismo a los artistas de la ciudad y de la región.

En La Bien Pagá, una de las casetas que más ha apostado por esta fórmula, la programación musical ha sido constante desde el arranque de la feria. Desde el viernes 19 han pasado por su escenario grupos como The Presbicious, Manitos Rumberos, Lola Carande, Mac&Pop, Rewinder, Techarí, Hot Paris y EntreNotass. Una agenda que confirma que la música en directo ha dejado de ser una excepción para convertirse en una costumbre.

La tarde se mueve

La dinámica se repite: comida, sobremesa y concierto. Primero se ocupan las mesas, después se acerca el público al escenario y, en cuestión de minutos, la caseta cambia de temperatura.

Luis Ma Costa, responsable de la caseta Estoque/Besso, explica que este año han contado con dos grupos, Bomberay, procedente de Sevilla, y Quevara, una formación extremeña. En su caso, la programación mezcla varias líneas de espectáculo. "Tenemos grupos en directo, animación durante la tarde en el escenario, speakers... Es un todo", señala.

El grupo sevillano Bomberay, durante su concierto en una caseta del ferial. / Cedida

Según cuenta, no se trata de una apuesta improvisada, sino de una línea que vienen desarrollando desde hace varios años. "Lo venimos haciendo desde hace unos cuatro años para acá", dice, y el resultado, añade, se percibe especialmente en la franja de tarde: "La afluencia más notoria es por la tarde y el perfil de cliente y de edad es mucho mejor el de por la tarde", apunta Ma Costa, que este sábado ha cerrado la jornada con un DJ.

Un hábito nuevo

Para los artistas locales de Badajoz, este auge también supone más visibilidad. Macarena Robles, cantante pacense e integrante de Mac&Pop, ha actuado este año en varias ocasiones en el ferial: dos veces en La Bien Pagá y una en La Voltereta. "De toda la vida, desde que somos pequeñas, hemos ido a la feria y nunca ha habido esa costumbre de ir a los conciertos de por la tarde. Eso no existía", recuerda.

En su caso, lleva tres años cantando en casetas durante San Juan. La primera vez fue en La Bien Pagá, de la mano de Carlos Márquez, responsable de la caseta. "Fue la primera vez en mi vida que canté en feria y tengo un gran recuerdo", explica.

Desde entonces, asegura, el cambio se ha notado en poco tiempo. Al principio, el público miraba con cierta sorpresa aquella propuesta, pero "a día de hoy te puedo decir que es una costumbre. La gente va a comer a las casetas, las casetas se llenan y saben que directamente después hay un concierto", asegura.

El fenómeno, además, ha ampliado el tipo de público que se acerca a los grupos locales. Para ella, la feria de San Juan permite llegar a personas que quizá no salen durante el resto del año o que no suelen acudir a salas y conciertos. "En la feria ves a todo el mundo, gente que no ves desde hace muchísimo tiempo. Puede ser un impulso porque tienes la oportunidad de que te vean otras personas y de que te conozcan", destaca.

Públicos muy distintos

El ambiente, según la cantante, es uno de los grandes atractivos de estos conciertos. En el caso de Mac&Pop, el repertorio mezcla temas de distintas épocas y estilos, desde canciones actuales hasta pop, rock, reguetón, copla o clásicos reconocibles para varias generaciones. Eso provoca una escena poco habitual: públicos muy distintos cantando juntos en una misma caseta.

"Te puedes encontrar gente desde 27 o 28 años hasta 60 y tantos, todo el mundo mezclado allí", explica Robles. "El primer día estuve cantando copla con señoras de 82 años", cuenta la artista, que considera ese tipo de escenas uno de los grandes regalos de la feria.

Macarena Robles canta en una de las casetas del ferial con una persona del público. / Jesús G. Hinchado

La respuesta del público, añade, suele ser especialmente agradecida. "La gente viene con ganas de pasárselo bien, recién comida, con la primera copa y con fuerza", señala. Aunque reconoce que cantar en feria exige energía y supone cansancio, la experiencia compensa: "Es gratificante porque el público te responde muy guay y al final es divertido", admite.

La cantante cree que esta tendencia ayuda también a poner en valor la escena musical de proximidad. "Puede ser un impulso para poner en valor todos los artistas que hay en Extremadura y en Badajoz, sobre todo locales", defiende.

Macarena Robles, integrante de Mac&Pop, durante uno de sus conciertos en la feria. / Jesús G. Hinchado

El cambio no solo se percibe entre quienes actúan, también entre quienes acuden al ferial. La música en directo ha incorporado una nueva rutina a la tarde de San Juan: comer en las casetas, prolongar la sobremesa y quedarse al concierto antes de continuar la jornada. Una fórmula que gana presencia en Badajoz y que empieza a consolidarse como parte de la banda sonora de la feria.

Fuente: La Crónica de Badajoz