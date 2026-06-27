Una noche para el recuerdo en San Juan: Medina Azahara desata la nostalgia en su último concierto en Badajoz

La paciencia de los amantes del rock y la devoción por las leyendas de la música española se hicieron notar desde primera hora. El recinto ferial de Badajoz vibró con una de las citas más emotivas, nostálgicas e históricas de la Feria de San Juan: el concierto de despedida de Medina Azahara, enmarcado dentro de su aclamada gira definitiva 'Todo tiene su fin'.

Una cita de oro traída a la ciudad en una noche fresca y agradable que estaba programada, inicialmente, para las 22.00 horas del viernes, pero que no vio aparecer a los cordobeses sobre el escenario hasta el filo de la medianoche. A pesar de las dos horas de espera, la noche fue amenizada por dos grupos pacenses: Circo de Pulgas, una banda de rock; y Omnia Transit, un grupo de rock-heavy. "Ha sido una gran actuación para animar al público, que siempre nos olvidamos de lo nuestro", destaca una persona en redes sociales.

"Un vacío tremendo"

Cientos de personas se agolpaban en las primeras filas, y destacaban el carácter único de la velada: "Es una pena que sea la última gira, da mucha nostalgia. Llevo escuchándolos casi desde que comenzaron y saber que es la última vez que los voy a poder ver en directo en mi vida te deja un vacío tremendo", asegura una mujer en los aledaños del recinto antes de que comenzase el espectáculo.

"Da nostalgia saber que es el final, pero venimos a celebrar la música. Esperamos que sea un directo brutal, una auténtica locura para el recuerdo de Badajoz", añadía otra seguidora que lucía una camiseta de la banda.

La expectación era máxima en Badajoz para ver de cerca por última vez a Manuel Martínez, Paco Ventura y Manuel Ibáñez sobre un escenario extremeño. Durante la espera en el recinto, las conversaciones entre los corrillos del público giraban inevitablemente en torno a la mítica e inalcanzable trayectoria de esta banda cordobesa fundada en el ya lejano año 1979.

"Han hecho millones de cosas, sus canciones son himnos, yo ya he ido a varios conciertos de ellos. Es maravilloso que hayan incluido a Badajoz en este adiós", comentaba otro fan.

Cuando los acordes iniciales irrumpieron por fin las 00.00 horas, los minutos de demora pasaron de golpe a un absoluto segundo plano. La conexión de Medina Azahara con el público de Badajoz fue instantánea y total, transformando el recinto ferial en un clamor.

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El público vive desde primera fila una noche histórica en la feria de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

El rugido del grupo demostró que, aunque todo tenga su fin en esta vida, el legado incorruptible del rock andaluz permanecerá inalterable para siempre en el corazón de los pacenses.

Fuente: La Crónica de Badajoz