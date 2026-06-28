Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Incendios forestales

Declarado el nivel 1 en el incendio de Castuera por posible afección del humo a Puerto Hurraco

Colaboran en la extinción cuatro helicópteros, tres hidroaviones y dos maquinarias pesadas

Vídeo | Incendio forestal de nivel 1 en Castuera

Vídeo | Incendio forestal de nivel 1 en Castuera

PLAN INFOEX / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha declarado el nivel 1 de peligrosidad en el incendio forestal de Castuera por posible afección del humo a la localidad de Puerto Hurraco, ambos municipios de la provincia de Badajoz.

En el lugar ya se han desplegado medios del Infoex, de la Diputación de Badajoz y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

En concreto, hay siete unidades de bomberos forestales terrestres, tres unidades helitransportadas, dos agentes del medio natural y dos técnicos de extinción.

Asimismo, colaboran en la extinción cuatro helicópteros, tres hidroaviones y dos maquinarias pesadas, según ha informado el Infoex a través de sus redes sociales.

Noticias relacionadas

Además, Cruz Roja Extremadura ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico y un equipo de avituallamiento para unos 70 efectivos del Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex). También ha posicionado una ambulancia de manera preventiva en la localidad de Puerto Hurraco, localidad cercana al incendio.

Fuente: La Crónica de Badajoz

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

Declarado el nivel 1 en el incendio de Castuera por posible afección del humo a Puerto Hurraco

Los bomberos de la Diputación de Badajoz ya están en Caracas para las labores de rescate tras el terremoto

Los bomberos de la Diputación de Badajoz ya están en Caracas para las labores de rescate tras el terremoto

Badajoz salda su deuda con San Juan con unos fuegos que no defraudan

Hostelería y alojamientos de Monesterio hacen su agosto en junio gracias al festival Jamón & Blues

Hostelería y alojamientos de Monesterio hacen su agosto en junio gracias al festival Jamón & Blues

Una mujer herida en el Barco Vikingo y cuatro lesionados en una reyerta en la noche "más complicada" de la Feria de San Juan

Una mujer herida en el Barco Vikingo y cuatro lesionados en una reyerta en la noche "más complicada" de la Feria de San Juan

El instituto Alba Plata de Fuente de Cantos, entre los 50 mejores centros educativos del mundo

El instituto Alba Plata de Fuente de Cantos, entre los 50 mejores centros educativos del mundo

250.000 euros estarán destinados a mantener viva la actividad cultural en la provincia de Badajoz

La bailarina de Badajoz Daniella del Amo representará a España en San Sebastián: "Bailar y cantar me hace sentir viva"

La bailarina de Badajoz Daniella del Amo representará a España en San Sebastián: "Bailar y cantar me hace sentir viva"
Tracking Pixel Contents