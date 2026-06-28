Incendios forestales
Declarado el nivel 1 en el incendio de Castuera por posible afección del humo a Puerto Hurraco
Colaboran en la extinción cuatro helicópteros, tres hidroaviones y dos maquinarias pesadas
El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha declarado el nivel 1 de peligrosidad en el incendio forestal de Castuera por posible afección del humo a la localidad de Puerto Hurraco, ambos municipios de la provincia de Badajoz.
En el lugar ya se han desplegado medios del Infoex, de la Diputación de Badajoz y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
En concreto, hay siete unidades de bomberos forestales terrestres, tres unidades helitransportadas, dos agentes del medio natural y dos técnicos de extinción.
Asimismo, colaboran en la extinción cuatro helicópteros, tres hidroaviones y dos maquinarias pesadas, según ha informado el Infoex a través de sus redes sociales.
Además, Cruz Roja Extremadura ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico y un equipo de avituallamiento para unos 70 efectivos del Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex). También ha posicionado una ambulancia de manera preventiva en la localidad de Puerto Hurraco, localidad cercana al incendio.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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