Hostelería y alojamientos de Monesterio hacen su agosto en junio gracias al festival Jamón & Blues

Guitarras, armónicas, saxos… Bandas legendarias y jóvenes promesas. Monesterio al completo. El V Festival Jamón & Blues, convocó a multitud de espectadores atraídos por el acertado cartel, la calidad de las bandas y su increíble gastronomía.

El interés que se había despertado por este evento musical se vio superado. Terrazas y restaurantes al completo. El municipio se quedó sin plazas hoteleras. Más allá de una fiesta musical, el festival que organiza la Asociación Amigos del Blues de la localidad en colaboración con el ayuntamiento, representa una de las estrategias más efectiva, con impacto directo en el turismo, la economía y la identidad cultural de un pueblo, bajo el atrayente sello, ‘Jamón de Monesterio’.

Desde su primera edición, la organización apostó como mejor fecha de celebración por el último fin de semana de junio. Esos días que marcan la fecha elegida para las primeras escapadas vacacionales, en los que, todavía los pueblos respiran tranquilidad a la espera de la temporada alta. La fecha del festival supone para el comercio y la hostelería de Monesterio, adelantar su agosto. Se auguraba un fin de semana muy especial y se superaron todas las expectativas.

Juan Javier Llimona, presidente de la asociación organizadora y Manola Ferreira, concejala de turismo, dieron el pistoletazo de salida a dos días sin tregua, donde huir de la rutina y disfrutar de uno de los grandes festivales de blues que, marca el inicio del frenético calendario musical y cultural que desarrollará el municipio durante los meses de verano. Tras el breve acto de presentación, la Plaza del Pueblo se inundó con los sonidos de, ‘La Fina blues band’, (imprescindible banda local) y ‘MFC Chiken, liderada por el saxofonista canadiense Spencer Evoy.

Sábado intenso

La jornada del sábado estuvo marcada por el ir y venir del público a los diferentes puntos de encuentro con la música, ubicados en los escenarios de Triana y los que se instalaron en los establecimientos colaboradores de La Rambla, (D’Paco); Eduardo Naranjo, (Tapería El Túnel) y Plaza de Gallego Paz, (Bar Casa del Pueblo).

Los conciertos comenzaron a las 12:30, con una sorprendente actuación integrada por un grupo del alumnado del taller de blues de la Escuela Municipal de Música. Sobre las 13:00 horas, el mismo escenario acogió la actuación de ‘Los Winter’, banda madrileña de blues-rock, dedicada a homenajear el repertorio del legendario guitarrista Johnny Winter. Los conciertos matinales continuaron con la actuación de los nacionales, ‘The blind lemons’, de rotundo directo que mezcla el blues eléctrico de Chicago y Nueva Orleans. A partir de las 16:00 horas, el blues se dispersó por las calles del pueblo, con las actuaciones de ‘El Oso de Benalúa & Allfreedom Dúo’, ‘The Blues Monday’ y ‘La Fina Blues Band’.

El público, que fue siguiendo, uno a uno los enclaves con los directos de la tarde, fue confluyendo hasta la Plaza del Pueblo donde, a partir de las 22:00 horas del sábado subieron al escenario los madrileños, ‘Red House Revival’, con el conocidísimo y televisivo guitarrista Francisco Simón. Como plato fuerte, la esperada actuación de la estadounidense, de Carolina del Norte, Nikki Hill, al día de hoy, una de las voces más prometedoras de la esencia musical del soul, el blues y el rock.

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Un fin de semana frenético, que llenó Monesterio de público y sonido. Un festival que, por asistencia, repercusión, impacto económico y valoración del público, afronta el reto de seguir creciendo. El evento cuenta con el patrocinio del ayuntamiento, a través de la marca ‘Jamón de Monesterio’, así como de la Diputación Provincial de Badajoz y la colaboración de la empresa local Casa Espacio y Cruzcampo.

Fuente: La Crónica de Badajoz