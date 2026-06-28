El instituto Alba Plata de Fuente de Cantos, entre los 50 mejores centros educativos del mundo

El instituto Alba Plata de Fuente de Cantos ha sido seleccionado entre las 50 candidaturas finalistas a los premios 'World's Best School Prizes 2026', que reconocen a los mejores centros educativos a nivel global por sus prácticas medioambientales e innovadoras.

Los galardones, que se darán a conocer en Londres el próximo mes de noviembre, se dividen en cinco categorías distintas: mejor colegio por su acción medioambiental, innovación, colaboración comunitaria, fomento de vida saludable y superación de adversidades, con diez finalistas cada una de ellas.

La organización reconoció al 'IES Alba Plata' por sus proyectos de economía circular impulsados por los alumnos, por lo tanto, competirá por ser la mejor escuela del mundo en la categoría de acción medioambiental.

Los propios premios definen al centro educativo como una institución ubicada en "una zona rural agrícola con infraestructura de transporte limitada y relativamente pocas oportunidades educativas o profesionales para los jóvenes". Sin embargo, ha sido capaz de desarrollar un modelo que integra temas ambientales con oportunidades de emprendimiento mediante un enfoque contextualizado de STEM y sostenibilidad. '

Actividades del 'IES Alba Plata'

Desde la web oficial de 'World's Best School Prizes 2026' aseguran que los estudiantes de este centro "investigan problemas ambientales reales y utilizan métodos científicos para diseñar soluciones prácticas, convirtiendo el entorno rural en un laboratorio de innovación donde tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos para mejorar directamente los lugares donde viven."

En esta región influenciada por la producción de aceite de oliva, los estudiantes "recolectan aceite vegetal usado y lo transforman en biodiésel, jabón y productos a base de glicerina, aprendiendo tanto la química del proceso como las consecuencias ambientales de la eliminación inadecuada de residuos". Otros equipos de estudiantes han desarrollado bioplásticos biodegradables a partir de polímeros naturales y suero de leche como alternativas a los plásticos derivados del petróleo.

El profesorado trabajan además en estrecha colaboración con los alumnos para comprender sus intereses, realidades y actividades cotidianas, con el fin de orientar el currículo y garantizar que la investigación científica y la resolución de problemas ambientales tengan un significado personal para cada estudiante. Esto ha creado una "cultura de autoconciencia, responsabilidad y confianza".

Un proyecto voluntario

Lo que distingue a este modelo es que la participación es totalmente voluntaria. Los proyectos de sostenibilidad se desarrollan durante las sesiones extracurriculares de la tarde, con la participación de estudiantes y profesores que dedican tiempo fuera del horario escolar habitual a proyectos personales.

Más de 350 estudiantes han participado en iniciativas de economía circular y sostenibilidad ambiental desde 2022, y los profesores informan que los estudiantes, especialmente las chicas, participan más y desarrollan mayor confianza en los campos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

De esta forma, el centro educativo se ha consolidado como un centro líder en innovación educativa, educación STEM rural y liderazgo en sostenibilidad en la región.

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Entre los centros seleccionados también se encuentran otros dos colegios españoles: el Colegio Montserrat y el Learnlife de Barcelona. De esta forma, se conforma el mayor número de centros del país preseleccionados en un mismo año para estos premios desde su creación en 2022.

Fuente: La Crónica de Badajoz