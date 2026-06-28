Jugar con fuego

Para muchas familias, amigos, pandillas, vecinos de Badajoz y sus alrededores, la noche de San Juan, la del 23 de junio, la más corta del año, marca una tradición en sus rutinas festivas. Es la noche de los fuegos y cientos, miles de personas se citan mirando al cielo y al río en lugares en los que se aseguran las vistas del espectáculo pirotécnico que tiene un espacio privilegiado reservado en el programa de la Feria de San Juan, patrón de Badajoz. Una tradición que acertadamente el ayuntamiento y la Orquesta de Extremadura han complementado con un concierto al aire libre en el embarcadero de la orilla de la margen derecha, que atrae a esos mismos miles de ciudadanos que después se quedan en el césped a disfrutar en este espacio maravilloso de los fuegos artificiales que se duplican reflejados en el Guadiana.

Cuando este espectáculo falta del programa, se pospone, se recorta su duración o se cuestiona, siempre es objeto de debate o de polémica. Ocurrió cuando se complicó la adjudicación y sucedió el año pasado cuando tuvieron que retrasarse porque no podía haber un retén del servicio municipal de los bomberos, que estaban afanados en apagar un importante incendio de un bar en Cerro Gordo.

Esta última semana de junio los fuegos artificiales han protagonizado titulares, no solo referidos a Badajoz, sino de otras localidades extremeñas a las que le afecta la misma norma, que da prioridad a la prevención y condiciona el lanzamiento de los fuegos artificiales a la climatología.

El Ayuntamiento de Badajoz confiaba en quedarse fuera de la regulación, pues los fuegos artificiales de San Juan se lanzan sobre el agua y no hay riesgo de incendio. Pero la norma no contempla excepciones y aunque el concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, tenía la esperanza de mantenerlos, las condiciones meteorológicas obligaron a suspenderlos. A suspenderlos en la fecha en la que estaban anunciados. No había nada que discutir. Las altas temperaturas eran evidentes.

Se podrían haber celebrado y no hubiese pasado nada. El sector de la pirotécnica defiende que no existen incendios cuyo origen esté en un espectáculo pirotécnico. Pero la norma se rige por unos parámetros, unos límites que se excedían de manera objetiva y no se podían autorizar.

Es demasiado reciente la imagen no exenta de polémica de los fuegos artificiales lanzados por el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera en agosto del año pasado durante las Fiestas del Tabaco y el Pimentón, mientras los equipos forestales combatían el mayor fuego forestal que ha sufrido la comunidad extremeña, el de Jarilla, donde hubo desalojos y confinamientos. ¿Tan importante era mantener el espectáculo mientras el bosque cercano ardía? Y aunque lo fuese, no era el momento de celebrarlo, y menos con fuego. Otro ayuntamiento cercano, el de Hervás, decidió suspender la pirotecnia y la ‘vaca de fuego’. El vídeo de apenas 30 segundos con el lanzamiento de los fuegos artificiales mientras a poca distancia el monte ardía corrió como la pólvora, explotó como la pólvora. El alcalde de Jaraíz alegó que tenía todos los permisos. Claro que los tendría, pero la insensibilidad era manifiesta.

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En el caso de Badajoz ha primado la obligación porque la norma se impone, pero también la sensatez. Los fuegos no se han suspendido, se han pospuesto a la noche del sábado como fin de fiesta, cuando las condiciones meteorológicas los han permitido. Y no pasa nada. Y si para el próximo año hay que preparar, con antelación, alguna alternativa, como un espectáculo de drones, tampoco ocurriría nada. Al ocio y a la diversión hay que darle el justo lugar que merecen. Son importantes, claro. Son una tradición, claro. De haberse celebrado la noche anunciada no habría pasado nada. Pero la norma debe ser igual para todos y los riegos innecesarios hay que evitarlos. Con el fuego no se juega.

Fuente: La Crónica de Badajoz