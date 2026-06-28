Una mujer herida en el Barco Vikingo y cuatro lesionados en una reyerta en la noche "más complicada" de la Feria de San Juan

Después de varias jornadas tranquilas, la noche de este sábado ha sido, como podía ser previsible, la más "complicada" en la Feria de San Juan de Badajoz. La importante afluencia de público y la coincidencia del concierto de Cantores de Híspalis con el espectáculo de fuegos artificiales se tradujeron en un notable incremento de las atenciones realizadas por Cruz Roja en el dispositivo sanitario del Recinto Ferial.

En concreto, durante la noche del sábado se registraron 37 asistencias, aunque cabe destacar que en su gran mayoría fueron atenciones de carácter leve. Del total, solo dos incidentes necesitaron traslado hospitalario.

El primero se produjo en torno a la 1.00 horas, cuando una mujer de 40 años tuvo que ser atendida tras sufrir un accidente fortuito en la atracción del Barco Vikingo. La víctima fue rescatada por efectivos de Cruz Roja y trasladada posteriormente al Hospital Universitario de Badajoz con una fractura en una pierna.

El segundo tuvo lugar sobre las 7.30 horas, con una reyerta en el entorno de las atracciones en la que intervinieron efectivos de la Policía Nacional y Cruz Roja. Como consecuencia, resultaron heridas cuatro personas: dos mujeres y un hombre de entre 23 y 26 años, de carácter leve, y un hombre de 23 años con pronóstico moderado por un traumatismo facial, que también tuvo que ser derivado al Hospital Universitario de Badajoz.

Balance global

En cuanto al balance global de la feria, el dispositivo sanitario de Cruz Roja ha realizado un total de 194 asistencias, lo que supone un descenso del 37% respecto a las actuaciones registradas el pasado año 2025, un dato que la organización valora de forma positiva.

También se ha reducido el número de pacientes derivados a centros hospitalarios, ya que el 96% de las asistencias se resolvieron en el propio recinto ferial. Entre las patologías más habituales volvieron a repetirse las heridas accidentales y los traumatismos, que han supuesto más del 50% de las actuaciones realizadas.

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Además, Cruz Roja destaca el descenso de las intoxicaciones por consumo de alcohol, que han bajado un 36% respecto a 2025.

Fuente: La Crónica de Badajoz