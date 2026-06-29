Cuatro días en la Edad Media: Jerez de los Caballeros se sumerge en su Festival Templario

La localidad pacense de Jerez de los Caballeros se prepara para rememorar uno de los capítulos más importantes de su historia con la celebración de la XXIII edición del Festival Templario, Fiesta de Interés Turístico Regional. Se celebrará del 9 al 12 de julio en la Torre Sangrienta, símbolo del final de la Orden del Temple en esta localidad, que volverá a convertirse durante cuatro días en una villa medieval.

La cita invitará a vecinos y visitantes a disfrutar de la cultura, el patrimonio y el atractivo turístico de la localidad a través de una amplia oferta de actividades pensadas para todos los públicos. Durante la presentación, el primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Mario Méndez, ha destacado la apuesta del festival por seguir reforzando y ampliando su programación lúdica y festiva. Según ha señalado, se trata de una propuesta "diseñada para todas las edades y todos los gustos, con mucho mimo y corazón".

El director del Mercado Medieval, Luis Fernando Soriano, ha dado a conocer los detalles de una edición que arrancará el jueves 9 de julio con el tradicional desfile inaugural y el pregón, que este año correrá a cargo de la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros, en reconocimiento a su implicación en esta celebración desde sus inicios.

Actividades del festival

Entre los principales atractivos del festival volverán a destacar la representación teatral 'En el nombre de Jerez', la ceremonia de ordenación templaria y el tradicional Mercado de las Tres Culturas, que se desarrollará en sus tres escenarios habituales y que continúa abierto a la participación de puestos de artesanía.

La obra teatral 'En el nombre de Jerez' podrá verse los días 10 y 11 de julio en la que será su última puesta en escena. Según han avanzado desde la organización, ya se trabaja en una nueva representación escrita por el jerezano Pepe Márquez, un proyecto que se desarrollará en dos partes y cuya primera entrega estará centrada en la época de esplendor de los templarios en la ciudad.

La programación se completará con talleres, pasacalles, espectáculos de magia, conciertos, música y danza, visitas guiadas y las populares Noches Templarias, que sumergirán a la ciudad en un pasado cargado de historia y leyenda. Pablo Pérez de Lazárraga ha calificado esta nueva propuesta como "un proyecto ilusionante", y ha animado a la ciudadanía a participar formando parte del elenco artístico, recordando además los talleres de preparación que se están llevando a cabo en los días previos al festival.

Noticias relacionadas

Además, este festival será motivo del cupón de la ONCE del sábado 11 de julio, coincidiendo con la celebración de estas jornadas. Gracias a esto, cinco millones y medio de cupones difundirán esta celebración de la localidad extremeña por todo el país.