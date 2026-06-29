La Guardia Civil detiene al presunto autor del robo de casi 3.000 euros en joyas en Azuaga

La Guardia Civil ha detenido a un vecino del municipio pacense de Valverde Llerena, como presunto autor de la sustracción de joyas del interior de un establecimiento comercial de Azuaga.

El robo se produjo a mediados del mes de junio, cuando la propietaria de una joyería del municipio pacense de Azuaga denunció la sustracción de dos cadenas y un colgante de oro, valoradas en 2.951 euros.

Según la denuncia, un hombre, que trataba de ocultar su identidad con peluca, gafas y mascarilla, se adentró en el establecimiento comercial y solicitó a la dependienta que le mostrara unas alhajas que tenía intención de comprar. Tras un descuido de la empleada, el varón aprovechó para coger las joyas valoradas en casi 3.000 euros y salir huyendo del comercio.

Localización de las joyas

Gracias a las gestiones practicadas en el transcurso de la investigación, se consiguió recuperar las joyas. Al tratarse de material susceptible para su comercialización en establecimientos de compra-venta de oro, se inspeccionaron las empresas más próximas y limítrofes a la provincia en la que se produjo el hurto pudiendo localizar así la totalidad de las alhajas sustraídas en dos tiendas de Sevilla.

Joyas sustraídas de un establecimiento comercial de Azuaga / G. C

Gracias a la identidad del vecino valverdeño que las entregó en el establecimiento de compra-venta, así como a los indicios obtenidos durante toda la investigación, la semana pasada se localizó al presunto autor de los hechos detuvo por su implicación en la sustracción de las joyas.

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Una vez instruidas las diligencias correspondientes fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en Llerena.