Relevo en la directiva de la Hermandad de San Isidro
La Hermandad de San Isidro de Monesterio convoca a los socios para renovar su junta directiva
La cita está programada para el viernes, 10 de julio, a las 21:00 horas, en la sala de conferencias de la casa de la cultura
En el caso de que se presente lista única, esa misma asamblea ratificará a los nuevos cargos directivos
En la asamblea general de socios y socias que se celebró en fechas previas a la celebración de la pasada romería de San Isidro, el hermano mayor, Santiago González Pecellín, anunció la apertura de plazos para la presentación de candidaturas para la elección de una nueva junta directiva. En este contexto, la hermandad ha emplazado a todos sus socios y socias, a una nueva asamblea, que se celebrará el viernes, día 10 de julio, a las 21:00 horas, en la sala de conferencias de la casa de la cultura, donde, “caso de presentación de lista única”, se procederá a ratificar a los nuevos cargos directivos. Si concurrieran más de una lista, la asamblea pondrá fecha a una segunda reunión, donde los asociados “deberán votar entre todas las candidaturas presentadas”.
Ana Reyes, portavoz de la directiva saliente, “anima” a todos los socios para que, “se animen” a presentar listas para la dirección de esta fiesta. La romería de San Isidro Labrador es uno de los eventos festivos más participativos del año. “Es muy importante que exista renovación”, asegura Reyes. “Algunos de nosotros llevamos ya más de 9 años y es momento de que, otras personas, con nuevas ideas e inquietudes, den un paso al frente y se hagan cargo de la hermandad”, afirma.
En bloque
Lo habitual, asegura Ana Reyes es que, “cuando llega el momento de renovar la directiva, algunos de los miembros salientes se queden”. En esta ocasión, inicialmente, se anuncia una renovación total. Aun así, los directivos salientes, se ofrecen para “colaborar” en todo lo necesario para “garantizar” la continuidad de una asociación, que, en la próxima edición tendrá la responsabilidad de organizar la 84ª edición de la romería de San Isidro Labrador.
“Ya tenemos algunas personas interesadas”; asegura la portavoz de la hermandad, con lo que la continuidad estaría asegurada. Aun así, oficialmente, todavía no se ha presentado ninguna candidatura. “Lo normal es que se conozcan en el transcurso de la próxima asamblea”. Ana Reyes recuerda que, para la presentación de listas, es necesario, como mínimo la incorporación de Hermano Mayor, o presidente; vicepresidente, tesorero y secretario, además de un grupo indeterminado de vocales, que suele rondar la docena. “Mientras más sean, mucho mejor”, afirma Ana Reyes, pues, “así, el trabajo será mucho más llevadero”, tanto en la toma de decisiones, como en las labores de gestión y organización.
Presentación de cuentas
Antes de la elección de la nueva directiva, tal y como consta en la citación oficial, la junta directiva saliente presentará el actual estado de cuentas de la asociación, así como el balance económico a la romería 2026. Posteriormente, se abrirá turno de ruegos y preguntas.
Desde la hermandad, finalmente, se incide en la “importancia de la renovación de cargos”, para dar cumplimento a lo que indican sus estatutos, asegurando así la participación de todos sus socios y socias.
Fuente: La Crónica de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas