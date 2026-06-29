El Plan EDIL destina 52,4 millones de euros al impulso de 105 localidades de Badajoz

El Plan de Estrategia de Desarrollo Integrado Local, mejor conocido como Plan EDIL, aportará una de las mayores inversiones de las últimas décadas. En total, 52,4 millones de euros se destinarán al impulso de la provincia de Badajoz, lo que se traduce en 105 municipios que se beneficiarán en esta inversión financiada en un 85% por fondos europeos y en el 15% restante por la institución provincial.

Inicialmente, se solicitaron 11 proyectos, de los cuales han resultado beneficiarios nueve pertenecientes a las zonas de Zafra, Villafranca, Olivenza, Montijo, La Serena o Campiña Sur. En total, serán 49 las actuaciones financiadas, 13 de ellas ya se han puesto en marcha y se espera que estarán terminadas antes del 31 de marzo del 2030.

Esta inversión supondrá un fuerte impulso a las localidades de la provincia, "además de un desarrollo económico y social que va a contribuir, sin duda alguna, a la cohesión territorial y a mirar oportunidades y futuro en la provincia" así lo ha explicado Raquel Del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz.

Ámbitos de intervención

Según ha explicado Juan José Hernández Pérez, Jefe de Servicio de Proyectos y obras del Área de Infraestructura, Movilidad y Ordenación del territorio, las actuaciones de estos planes de actuación quedan enmarcadas en cuatro ámbitos de intervención: digitalización y dinamización económica, energía y medio ambiente, inclusión social y patrimonio urbano, turismo y cultura.

Además, ha querido destacar proyectos como "la mejora energética o la adecuación de varios pabellones dentro del recinto ferial en Zafra", "la puesta en valor del Cerro de los Mártires de Valverde de Leganés" o "la mejora de la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas para las 13 localidades que componen el área urbana de Montijo".

Por su parte, en La Serena se ha licitado "la adquisición de 13 vehículos eléctricos para personas con movilidad reducida", un proyecto que actualmente se encuentra en fase de mesa de contratación.

Ayuntamientos

A Villafranca de los Barros le corresponden aproximadamente 2,3 millones de euros que se destinarán principalmente a dos proyectos. Por un lado, se invertirán cerca de 600.000 euros a la mejora del parque público. Así lo ha explicado el alcalde de la localidad, Francisco Jiménez Araya, que ha explicado también que "la segunda actuación tendrá que ver con la ciudad deportiva". Se busca la instalación de una residencia que "permita a selecciones o a equipos de distintas modalidades poder no solo ir a entrenar, sino residir durante un tiempo en concentraciones incluso para estancias de meses".

"Podemos empezar a hacer cosas que llevamos años sin poder hacer", asegura Manuel Luis Gutiérrez, alcalde de Alburquerque que ha querido especificar que su parte de la dotación estará destinada a potenciar el patrimonio del casco antiguo de la localidad, uno de sus principales recursos.

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A estos planes se le suma otra financiación cercana a los 4 millones de euros para los planes de actuación integrada de la convocatoria de proyectos innovadores para el desarrollo rural y que afecta a las zonas de Tetuán, La Siberia y la Serena Vega Alta, 37 municipios, 60 975 habitantes que se beneficiarán de ellos.

Fuente: La Crónica de Badajoz