Los restos del arzobispo Santiago García Aracil serán trasladados a la Catedral de Badajoz

Una de las cuatro tumbas que se están excavando junto al altar mayor en la Catedral de Badajoz, ya tiene nombre propio. Será la sepultura del arzobispo de Mérida-Badajoz Santiago García Aracil, fallecido en Valencia en marzo de 2015 y que fue enterrado en el cementerio municipal de su localidad natal, Penáguila (Alicante), en el panteón junto a sus padres, por expreso deseo personal. García Aracil fue arzobispo de Mérida-Badajoz desde 2004 a 2015, cuando presentó su renuncia al cumplir 75 años.

No hay fecha para el traslado, pero sí es una decisión tomada. García Aracil fue el segundo arzobispo desde la creación de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. El primero, Antonio Montero Moreno, también fallecido, fue enterrado en la concatedral de Santa María, en Mérida.

Obras de dos de las tumbas, en la capilla de San Blas. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

De estos detalles han hablado este lunes el arzobispo, José Rodríguez Carballo, y Pedro Fernández Amo, deán de la catedral, que, junto al fabriquero, Juan Román, han comparecido en rueda de prensa para informar de las actividades programadas con motivo del 750 aniversario de la catedral.

Un aniversario que coincide con las obras que se están acometiendo en el interior del templo catedralicio para realizar cuatro tumbas destinadas a arzobispos. Las sepulturas están en el suelo, delante de los altares de las capillas de San Blas y de la Virgen de la Antigua. Dos a cada lado.

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Las obras comenzaron en enero y han sido objeto de seguimiento arqueológico que se están documentando. Los restos aparecidos no son "especialmente significativos". Fundamentalmente, "pequeños osarios" y otros de estructuras previas, según ha comentado Juan Román. El arzobispo ha asegurado que los trabajos nunca han estado parados. Eso sí, muy acompasados con los informes de Patrimonio. El último ha llegado hace dos semanas pero todavía no existe uno definitivo y concluyente, cuyo contenido se dará a conocer.

Fuente: La Crónica de Badajoz