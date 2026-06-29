Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Patrimonio religioso

Los restos del arzobispo Santiago García Aracil serán trasladados a la Catedral de Badajoz

Se enterrará en una de las cuatro tumbas que se están excavando junto al altar mayor, cuyas obras siguen adelante

Santiago García Aracil.

Santiago García Aracil. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ascensión Martínez Romasanta

Ascensión Martínez Romasanta

Badajoz

Una de las cuatro tumbas que se están excavando junto al altar mayor en la Catedral de Badajoz, ya tiene nombre propio. Será la sepultura del arzobispo de Mérida-Badajoz Santiago García Aracil, fallecido en Valencia en marzo de 2015 y que fue enterrado en el cementerio municipal de su localidad natal, Penáguila (Alicante), en el panteón junto a sus padres, por expreso deseo personal. García Aracil fue arzobispo de Mérida-Badajoz desde 2004 a 2015, cuando presentó su renuncia al cumplir 75 años.

No hay fecha para el traslado, pero sí es una decisión tomada. García Aracil fue el segundo arzobispo desde la creación de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. El primero, Antonio Montero Moreno, también fallecido, fue enterrado en la concatedral de Santa María, en Mérida.

Obras de dos de las tumbas, en la capilla de San Blas.

Obras de dos de las tumbas, en la capilla de San Blas. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

De estos detalles han hablado este lunes el arzobispo, José Rodríguez Carballo, y Pedro Fernández Amo, deán de la catedral, que, junto al fabriquero, Juan Román, han comparecido en rueda de prensa para informar de las actividades programadas con motivo del 750 aniversario de la catedral.

Un aniversario que coincide con las obras que se están acometiendo en el interior del templo catedralicio para realizar cuatro tumbas destinadas a arzobispos. Las sepulturas están en el suelo, delante de los altares de las capillas de San Blas y de la Virgen de la Antigua. Dos a cada lado.

Noticias relacionadas

Las obras comenzaron en enero y han sido objeto de seguimiento arqueológico que se están documentando. Los restos aparecidos no son "especialmente significativos". Fundamentalmente, "pequeños osarios" y otros de estructuras previas, según ha comentado Juan Román. El arzobispo ha asegurado que los trabajos nunca han estado parados. Eso sí, muy acompasados con los informes de Patrimonio. El último ha llegado hace dos semanas pero todavía no existe uno definitivo y concluyente, cuyo contenido se dará a conocer.

Fuente: La Crónica de Badajoz

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

Los restos del arzobispo Santiago García Aracil serán trasladados a la Catedral de Badajoz

Los restos del arzobispo Santiago García Aracil serán trasladados a la Catedral de Badajoz

Cuatro días en la Edad Media: Jerez de los Caballeros se sumerge en su Festival Templario

El Infoex estabiliza el incendio de Castuera tras afectar a casi 200 hectáreas de monte

Los Premios Luz de Barbaño pondrán en valor la memoria, la educación y el patrimonio del entorno rura

Últimas palomitas en Conquistadores: el cine de Badajoz se despide para siempre con 'Scary Movie' y 180 espectadores

"La gente se ha sentido segura pese a la alarma inicial": Casablanca destaca un San Juan sin problemas y con el ferial "a reventar"

Los bomberos de la Diputación de Badajoz ya están en Caracas para las labores de rescate tras el terremoto

Los bomberos de la Diputación de Badajoz ya están en Caracas para las labores de rescate tras el terremoto

Badajoz salda su deuda con San Juan con unos fuegos que no defraudan

Tracking Pixel Contents