Archivada la causa contra los 18 detenidos por narcotráfico en la Operación Galgo de Almendralejo

Casi tres años y medio después de la mayor operación contra el narcotráfico llevada a cabo por la Policía Nacional en Almendralejo, bautizada con el nombre de Galgo, la jueza ha acordado el archivo provisional de la causa contra las 18 personas detenidas, 12 hombres y 6 mujeres, por los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Así lo recoge un auto de la titular del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza número 1 de Almendralejo con fecha de este mismo lunes, en el que resuelve el sobreseimiento provisional al entender que, tras las actuaciones practicadas, «no existen indicios suficientes de la perpetración del hecho delictivo». Esta decisión conlleva que queden sin efecto la prisión y el resto de medidas cautelares que se impusieron en su día a los investigados.

La macrooperación se desarrolló a mediados de febrero de 2023, aunque la investigación se había iniciado varios meses antes, después de que se localizara a consumidores en zonas de Almendralejo en las que no era habitual la venta de drogas. Más de 150 agentes de la Policía Nacional, con apoyo de unidades de Sevilla y Madrid, participaron en este dispositivo, en el que fueron detenidos 17 vecinos de Almendralejo y uno de Los Santos de Maimona, de entre 28 y 67 años. El juzgado decretó el ingreso en prisión provisional sin fianza para tres de ellos, mientras que el resto quedó en libertad con cargos con la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes.

Droga, armas y dinero

Además, en los 22 registros que se practicaron en viviendas y naves de estas dos localidades y de Fuente del Maestre, se incautaron más de dos kilos de cocaína de gran pureza preparada para su distribución, cinco kilos de hachís, otros siete de marihuana, una plantación indoor con más de 200 plantas y 21,92 gramos de MDMA. También se intervinieron más de 100.000 euros en efectivo, dos pistolas (una simulada) y cinco escopetas de aire comprimido, tres vehículos presuntamente utilizados para transportar la droga, así como diferentes útiles para la supuesta adulteración de las sustancias estupefacientes.

Según se informó en ese momento, se trataba de la operación antidroga más relevante que se había desarrollado hasta la fecha en la capital de Tierra de Barros, con la que se había logrado desmantelar a hasta cinco grupos dedicados a la venta de sustancias estupefacientes al por menor que funcionaban con una jerarquía similar a la de «una banda organizada».

En entonces Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almendralejo se hizo cargo del caso y en marzo de 2023 se incoaron diligencias previas por un presunto delito contra la salud pública. La instrucción se dio por finalizada un año después, sin que se consideraran necesarias la práctica de nuevas diligencias.

En marzo de este año, el juzgado dio traslado al ministerio público para que informara sobre la continuación del procedimiento y la fiscalía interesó el sobreseimiento de la causa, lo que ahora ha acordado la jueza.

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José Duarte, abogado de dos de los investigados, mostró su satisfacción por esta resolución judicial. En su caso, tras la detención de una de sus clientas, presentó un habeas corpus al considerar que se habían vulnerado sus derechos fundamentales y, aunque el juzgado no lo estimó, decretó la puesta en libertad de su defendida.

Fuente: La Crónica de Badajoz