Los balnearios de Alange y El Raposo acogen el Programa de Turismo Termal con ayudas de 231 euros por plaza

La Diputación de Badajoz continúa reforzando su apuesta por el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo del turismo de interior con una nueva edición del Programa de Turismo Termal 2026. Esta iniciativa impulsada por el Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo incrementa este año su presupuesto hasta los 119.658 euros, un aumento que permitirá financiar 231 euros a 518 plazas para los balnearios de Alange y El Raposo

El presupuesto de este año se traduce en un 19,9 % más que en la convocatoria anterior, permitiendo ampliar la oferta considerablemente. Durante su intervención durante la presentación, la diputada del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Belén Valls, ha destacado que esta iniciativa "se ha consolidado como una herramienta que une salud, turismo y desarrollo rural, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas al tiempo que genera actividad económica y empleo en nuestros municipios".

Tratamientos subvencionados

Cada estancia incluye siete días y seis noches en régimen de pensión completa y habitación doble, con reconocimiento médico previo, cinco jornadas de tratamiento y 20 técnicas termales distribuidas en cuatro aplicaciones diarias. El coste total de este programa asciende a 580 euros por persona, de los que la Diputación de Badajoz financia 231 euros.

Podrán acceder a estas ayudas las personas mayores de 16 años que reúnan las condiciones establecidas en la convocatoria, entre ellas poder valerse por sí mismas, no presentar contraindicaciones médicas para recibir tratamientos termales y encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

En relación con el proceso de adjudicación de las ayudas, Carolina Casado, coordinadora de los Planes de Sostenibilidad Turística y Proyectos Europeos de Turismo, ha explicado que para la selección de las personas beneficiarias en esta edición se han incorporado dos criterios: "Por un lado, se ha tenido en cuenta el número de habitantes del municipio de procedencia de la persona solicitante, y, por otro, se ha otorgado preferencia a aquellas personas que no hayan sido beneficiarias en ediciones anteriores, favoreciendo así que el programa llegue cada año a nuevos participantes y ampliando su impacto”.

En cuanto al perfil de las solicitudes recibidas, el 62 % proceden de la provincia de Badajoz, mientras que el resto corresponden a otras provincias como Sevilla, Madrid, Cáceres y Cádiz. Este dato pone de manifiesto el creciente interés que despierta el programa, tanto dentro como fuera de nuestra provincia, consolidándose como una iniciativa de referencia."

Las estancias podrán disfrutarse hasta el 16 de noviembre en el Balneario de 'Alange' y hasta el 15 de noviembre en el Balneario 'El Raposo'.

Un programa consolidado

El Programa de Turismo Termal alcanza este año su octava edición, afianzándose como una de las iniciativas más exitosas de la institución provincial en materia de turismo de bienestar. La convocatoria ha registrado 873 solicitudes procedentes de ciudadanos de toda España, lo que vuelve a poner de manifiesto el elevado interés que despierta esta iniciativa y su creciente proyección nacional.

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Con esta nueva convocatoria, la institución provincial reafirma su compromiso con un modelo de turismo sostenible que mejora la salud de la ciudadanía, dinamiza la economía local y fortalece el papel de los balnearios pacenses como referentes del turismo de bienestar en España.