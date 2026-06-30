El CEIP Nuestra Señora de la Soledad de Arroyo de San Serván, premiado por unir a abuelos y nietos

El CEIP Nuestra Señora de la Soledad de Arroyo de San Serván fue premiado el lunes 29 de junio por su 'proyecto intergeneracional' en el concurso nacional 'Háblame de tu abuelo/a, háblame de tu nieto/a'. El certamen, organizado por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030, contó con la participación de más de 1.500 personas, con la novedad de haber sumado una categoría especial para los abuelos.

A través de iniciativas semanales como el acompañamiento de los abuelos a alumnos de primero y segundo de primaria en actividades lectivas, la realización de juegos de memoria con equipos mixtos, o visitas periódicas de los alumnos de quinto y sexto de primaria a la residencia de mayores, el proyecto premiado del centro consiguió poner en valor la conexión entre generaciones.

Además, han impulsado 'La Sole TV', un programa donde los pequeños son los encargados de entrevistar a los abuelos, quienes cuentan sus relatos y costumbres en un set de televisión.

Confederación Española de Organizaciones de Mayores

La CEOMA es una entidad sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 asociaciones afiliadas.

El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha expresado su orgullo por realizar un año más un concurso que reconoce que es “una manera de entender comunidad, de transmitir lo mejor y de poner en valor la relación entre abuelos y nietos, una de las más entrañables, generosas y transformadoras que existen”. El presidente de CEOMA ha destacado también la función de los abuelos apuntando que “no son un plan B de la conciliación", sino que "son parte esencial de la vida de las familias".

El jurado del concurso ha estado compuesto por Nicolás Fernández Guisado, como presidente; Marta Jurado, Alba Alfonso, Ruth González, Arcadio Oliver y Alberto San Juan como vocales, y el secretario general de CEOMA, Francisco Sigüenza, como secretario del jurado. Todos ellos se han encargado de valorar los diversos dibujos, vídeos y pequeños relatos, haciendo especial énfasis en la representación de la relación entre abuelos y nietos.

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El concurso “Háblame de tu abuelo/a, háblame de tu nieto/a”, es una iniciativa con más de 15 años de recorrido que cuenta con una categoría infantil, varias de Educación Primaria y categorías especiales como la que ha ganado el CEIP Nuestra Señora de la Soledad. El premio lo entregó Francisco Sigüenza, secretario del Jurado del concurso a Mercedes Rodríguez, representante del centro escolar y responsable del programa.

Fuente: La Crónica de Badajoz