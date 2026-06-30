Condenados en Badajoz tres jóvenes pillados con casi 100 gramos de MDMA

Un año y 6 meses de prisión y una multa de 4.754 euros. Es la condena que la Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto a tres jóvenes de la localidad sevillana de Dos Hermanas que fueron sorprendidos por la Guardia Civil, cuando circulaban en un vehículo por el término municipal de Zafra, transportando casi 100 gramos de MDMA destinado a la venta a terceros.

Un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, en manos de Clara Boza Borrego, ha evitado la celebración del juicio este martes y el tribunal ha dictado sentencia de conformidad, tras el reconocimiento de los hechos por parte de los investigados. Los tres han sido condenados como autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas que causan grave daño.

El ministerio público solicitaba inicialmente para cada uno de ellos 5 años de prisión y el pago de una multa de 14.262 euros, pero, tras el acuerdo entre las partes, ha modificado parcialmente sus conclusiones y ha apreciado en todos ellos la atenuante muy cualificada de grave adicción a sustancias estupefacientes, lo que ha reducido las penas de cárcel y la multa, que se ha fijado en el beneficio que hubieran obtenido con la venta del MDMA en el mercado ilícito. Si no la abonan, se les castigará con dos meses de prisión.

No irán a la cárcel

A petición de la defensa, y sin que la fiscalía se haya opuesto, el tribunal ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, por lo que ninguno ingresará en prisión.

En todos los casos cumplen los requisitos legales que se exige. La pena no supera los dos años y dos de ellos no tienen antecedentes penales. El tercero, aunque sí los tiene por estafa, no son computables a efectos de esta causa.

No obstante, este beneficio queda condicionado a que no delincan en los próximos 4 años. De lo contrario, se revocará e irán a la cárcel, como les ha advertido el magistrado.

El fiscal ha solicitado que, además, la suspensión de la pena de cárcel se supeditara a que los tres iniciaran un tratamiento de deshabituación a las sustancias estupefacientes, pero la Sala no lo ha estimado.

Oculta en la ropa interior

Los hechos por los que han sido condenados tuvieron lugar la madrugada del 22 de mayo de 2024, cuando fueron interceptados por una patrulla de la Guardia Civil que realizaba labores de vigilancia. Viajaban en un Skoda Fabia y al ser cacheados, en la ropa interior de uno de ellos los agentes hallaron una bolsa de plástico transparente, en cuyo interior había un polvo de color ocre con un peso bruto de 98 gramos. Los análisis corroboraron que se trataba de MDMA -con un peso final de 97,74 gramos y una riqueza media de 71,1%.

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El tribunal ha ordenado el comiso de las sustancias intervenidas y les ha impuesto las costas a partes iguales.

Fuente: La Crónica de Badajoz