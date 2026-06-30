La Diputación de Badajoz aprueba una nueva Ordenanza de Subvenciones para agilizar la gestión municipal

La Diputación Provincial de Badajoz cuenta con una nueva Ordenanza General de Subvenciones y Transferencias, un texto estratégico que sustituye al anterior, de 2006, con el objetivo de modernizar la gestión pública, suprimir cargas burocráticas innecesarias para los ayuntamientos y blindar financieramente las políticas de cohesión territorial, crecimiento socioeconómico y lucha contra la despoblación en el entorno rural de la provincia.

La nueva ordenanza ha sido aprobada por unanimidad en el pleno ordinario del mes de junio. Su redacción obedece a la experiencia administrativa de la institución provincial acumulada a lo largo de los años tras la implantación de la Ley General de Subvenciones.

Como principal ventaja, el nuevo texto unifica en una única herramienta legal tanto el régimen de ayudas directas y en concurrencia competitiva, como otras tipologías de fomento económico recurrentes en la gestión de la administración provincial, tales como premios sectoriales, becas, transferencias financieras estructuradas o convenios colaborativos.

Agilidad burocrática para los municipios

Una de las mayores apuestas operativas de la norma es la aplicación integral de los principios de eficiencia y simplificación administrativa, en consonancia con la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Entre sus novedades más tangibles se encuentra la regulación de la cuenta justificativa simplificada para todas aquellas líneas de subvención que no superen los 60.000 euros de dotación. Como ha afirmado la vicepresidenta segunda de la Diputación de Badajoz, Carmen Yáñez, esta medida “aliviará de manera sustancial la carga de trabajo de las secretarías e intervenciones de los municipios de menor población que se ven saturados ante excesivas exigencias formales de control”.

Carmen Yáñez durante su intervención en el pleno de junio. / Diputación de Badajoz.

Este texto también recoge la creación de un Consejo de Concertación de Planes Provinciales como importante novedad en la gobernanza provincial. Estará compuesto por representantes de la institución y los ayuntamientos de la provincia, articulando un espacio de diálogo técnico permanente para la toma de decisiones compartida. A través de este nuevo órgano institucional de naturaleza colegiada se planificarán los Planes Provinciales de Cooperación a las obras y servicios municipales, así como los programas asistenciales singulares de urgencia territorial.

El Pleno también ha aprobado, la Ordenanza Provincial de Patrocinios. Como ha confirmado la propia Carmen Yáñez, esta actualización "persigue la simplificación administrativa mediante un nuevo enfoque que permitirá agilizar la tramitación del procedimiento, la concesión y la resolución de contratos”.

La nueva normativa recoge los requisitos para el desarrollo de patrocinios en sus modalidades activa y pasiva y especifica las diferentes actuaciones susceptibles de ser patrocinadas por la Diputación de Badajoz y su sector público, entre las que destacan la promoción del turismo o la realización de actividades y eventos deportivos y culturales.

Otros asuntos aprobados

En otro orden de cosas, durante el pleno ordinario del mes de junio se ha aprobado también una nueva modificación del Plan Depura, una iniciativa que contempla la construcción de depuradoras en municipios de menos de 1.000 habitantes. En dicho cambio se ha incluido además la inversión necesaria para la construcción de las ocho estaciones depuradoras de aguas residuales con asignación económica para la redacción de los proyectos de construcción, manteniendo un límite de inversión de más de 22,4 millones de euros.

Estas actuaciones, que tendrán lugar en los municipios de Táliga, Magacela, Galizuela, Puebla de la Reina, Villarta de los Montes, Retamal de Llerena, Villagarcía de la Torre y Manchita, se irán ejecutando a medida que se vayan obteniendo los certificados de disponibilidad de los terrenos para su ejecución por parte de los diferentes ayuntamientos.

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Además, se ha aprobado el Plan de Empleo y las modificaciones de la relación de puestos de trabajo de Promedio con los votos a favor del grupo socialista y la abstención del PP. Con estas actuaciones se pretende alcanzar una gestión más eficiente que redunde en la mejora de los servicios prestados.