Suceso
Investigado por un incendio forestal de 100 hectáreas en el término de Monesterio
Se vieron afectadas unas 100 hectáreas de masa forestal
El investigado es un vecino de Huelva que trabajaba en el paraje conocido como “El Machao”
La Guardia Civil, en dispositivos de servicio establecidos en prevención e investigación de incendios forestales, ha instruido diligencias como investigado a un vecino de Huelva, por su implicación en el incendio forestal ocurrido dentro del término municipal pacense de Monesterio.
El incendio se originó a finales del mes de mayo en el paraje conocido como “El Machao”, donde se vieron afectadas unas 100 hectáreas de masa forestal.
En la extinción del mismo intervinieron cuatro medios aéreos, un agente del medio natural y dos técnicos de extinción de incendios de la Junta de Extremadura, además de dos camiones motobombas, una máquina “bulldozer”, unos veinte bomberos forestales y varias patrullas territoriales de la Guardia Civil.
De la inspección ocular practicada y de las manifestaciones obtenidas en el transcurso de la investigación para determinar el origen del fuego y las causas que lo motivaron, así como la estrecha colaboración de Agentes del Medio Natural pertenecientes a la UTV de Tentudía, se obtuvieron suficientes pruebas para poder identificar al responsable de la acción delictiva.
Presunto responsable
El investigado es un onubense, empleado de la finca ganadera afectada. Durante los trabajos de limpieza y quema de restos de poda que estaba efectuando, supuestamente descuidó la hoguera que provocó el incendio de unas 100 hectáreas de terreno.
Se recuerda, la necesidad de adoptar las medidas preventivas para realizar trabajos agrícolas y forestales dictadas por la Junta de Extremadura en el Decreto 52/2010 de 5 de marzo, en el que se aprueba el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan INFOEX), en el que se regula el uso del fuego y las actividades que puedan provocar incendios.
Las diligencias instruidas al presunto responsable de la acción delictiva por la comisión de un delito de incendio forestal han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente, de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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