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Dos investigados por la venta de más de 1.000 prendas falsificadas en Aceuchal

En el mercadillo de la localidad se encontraban expuestos un total de 1.197 artículos que parecían ser imitaciones

Estas acciones podrían suponer un perjuicio económico de unos 38.400 euros

Prendas intervenidas por la Guardia Civil en Aceuchal.

Prendas intervenidas por la Guardia Civil en Aceuchal.

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Aceuchal

La Guardia Civil en dos actuaciones no relacionadas entre sí, ha instruido diligencias como investigados a dos vecinos de la localidad pacense de Almendralejo, como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial en Aceuchal.

En estas actuaciones, que han sido desarrolladas durante la mañana del pasado viernes 26 de junio, colaboraron Guardia Civil y Policía Local de la localidad pacense de Aceuchal. Dentro de los dispositivos de servicio establecidos para detectar la venta ilegal de artículos falsificados, inspeccionaron puestos de venta instalados durante el mercadillo aceuchalense.

En el transcurso de las mismas descubrieron como en dos de los puestos se encontraban expuestos para su venta al público un total de 1.197 artículos, concretamente prendas de vestir y calzado deportivo que parecían ser imitaciones de reconocidas marcas registradas.

Los responsables de la comercialización no pudieron acreditar documentalmente ni la legítima procedencia ni la adquisición mediante comerciales autorizadas para distribuir estos artículos que se encontraban expuestos. Por lo tanto, se procedió a la intervención de todo este género.

Una vez analizado todo el material intervenido, se pudo comprobar que se trataba de falsificaciones o fieles reproducciones de marcas originales.

A falta de la peritación por representantes legales de las marcas registradas, se considera que su venta podría suponer un perjuicio económico de unos 38.400 euros.

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Con las pruebas incriminatorias, se les instruyó diligencias como investigados por un supuesto delito relativo a la propiedad industrial, y junto con lo intervenido han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad de Almendralejo.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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