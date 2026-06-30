Mariví Martínez continúa al frente de la Archicofradía Sacramental y Virgen de los Dolores de Monesterio

Mariví Martínez Villalba continuará al frente de la Archicofradía Sacramental y Virgen de los Dolores de Monesterio durante 4 años más. Así lo decidió la asamblea extraordinaria de hermanos que, se reunió en el templo parroquial el pasado sábado, día 27 de junio.

La convocatoria, que contó con un gran número de asistentes, ratifica así la continuidad de este grupo de mujeres encargadas del culto, la veneración y los desfiles procesionales de las imágenes del Señor Cautivo, el Amarrado a la Columna, el Cristo de la Buena Muerte, el Santo Entierro, la Virgen de Los Dolores, la procesión del Corpus Christi y, desde este año, la nueva imagen de Jesús en la Borriquita.

Además de respaldar la continuidad del proyecto encabezado por la hermana mayor, la asamblea respaldó a su equipo directivo, en el que también se integran, Eduvigis Sayago Cardoso, con el cargo de secretaria y María estrella Otero Vacas, que continuará como tesorera. Es resto de integrantes, hasta completar el resto de cargos está formado por las vocales, Luisa Villalba Bermúdez, Francisca Garrote Rodríguez, Julia Barragán Garrón, Antonia Rodríguez Vasco y Rocío Vargas Ramírez. Se suma como única incorporación, Belén Villalba Talamino.

Balance

Después de casi 6 años al frente de la Archicofradía Sacramental, (durante 2 años dirigieron la hermandad de manera transitoria por falta de candidatos), Martínez Villalba ha hecho un balance “muy positivo” de un ciclo que, “comenzó sin a penas recursos económicos” y que, al día de hoy, “no solo ha logrado incrementar notablemente el número de hermanos, sino que, ha sacado adelante la incorporación de un nuevo paso procesional”. Además, durante este periodo se han renovado las andas procesionales de la imagen de la Virgen de los Dolores y la de la Borriquita.

Los asistentes a la asamblea conocieron el estado de cuentas con el que finalizó esta etapa de gobierno. Actualmente, la hermandad cuenta con un fondo de 4.000 €. A pesar de recibir ayudas por parte del ayuntamiento y la recaudación proveniente de las cuotas de socios, la venta de artículos, rifas y otras actividades benéficas, la directiva reconoce que “los recursos económicos siempre resultan ajustados”. “Organizar la Semana Santa nos supone un coste que ronda los 7.000 €”, expresa Mariví Martínez, lo cual, las obliga a realizar un esfuerzo de gestión constante.

En este contexto, ante la falta de recursos económicos, el sentir mayoritario de los asistentes a la asamblea, “se inclina por subir las cuotas actuales”. Sin embargo, esta modificación se ha “pospuesto” para ser evaluada.

Otro de los asuntos incluido en el orden del día fue la aprobación de los estatutos de la nueva imagen de Jesús en la Borriquita. “Monesterio esperaba con mucha ilusión esta iconografía y la hermandad ha luchado hasta el final para conseguir su incorporación definitiva”, narra la hermana mayor. Esta incorporación patrimonial ha sido gracias a la generosa donación del vecino de la localidad, Manuel Lancharro.

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Con las cuentas claras, la directiva unida y respaldada, y los nuevos estatutos aprobados, la Archicofradía Sacramental y Virgen de los Dolores inicia una nueva etapa de futuro.